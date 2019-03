Vettel | ' Noi ok | ma le Mercedes sono vicine' Leclerc | ' Ottimo passo'

Formula1 - Vettel : "Noie di gomme". Leclerc : "Superare Seb? Ha deciso il team - capisco" : Sebastian Vettel , opaco 4° a Melbourne, addebita alle gomme la sua prestazione modesta in un GP che gli ha lasciato dei dubbi già a metà gara, quando in radio ha detto al muretto "Non capisco perché ...

Formula 1 - Hamilton nel Day-3 dei test : 'Contento per Vettel - ma noi lavoriamo su altro' : In forma, molto in forma, forse anche per le nuove regole relative al peso. Lewis Hamilton, ai box nella terza giornata di test a Barcellona , si è presentato in conferenza stampa per fare un punto ...