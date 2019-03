Verona “blindata” per il Congresso delle Famiglie e delle polemiche

ilsecoloxix

(Di venerdì 29 marzo 2019) Inizia la tre-giorni del movimento globale pro-family. Partecipa anche Forza Nuova. Il M5S: «E’ il raduno di una destra di sfigati»

