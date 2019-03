Usa | Trump | “La prossima settimana chiudo il confine se il Messico non ferma

Usa 2020 - Trump lancia la sua campagna : "La grande bufala della collusione è morta" e "i democratici dovrebbero chiedere scusa al popolo americano": lo ha detto Donald Trump nel suo primo comizio dopo la fine delle indagini sul Russiagate, ...

Donald Trump riparte da Grand Rapids - missione 2020 : 'Dem chiedano scUsa per il Russiagate' : Nel mirino dei repubblicani, in particolare, è finito il "Green New Deal" proposto dalla Ocasio-Cortez per un'economia basata su fonti di energia rinnovabili, già bocciato dal Senato.

Donald Trump riparte da Grand Rapids - missione 2020 : "Dem chiedano scUsa per il Russiagate" : Trump ricomincia da dove aveva finito. Il via alla campagna per le presidenziali del 2020 arriva, di fatto, da Grand Rapids, in Michigan. Luogo simbolo nella narrazione del Presidente degli Stati Uniti, perché teatro dell'ultimo comizio prima del trionfo del 2016. Torna sul "Dossier Mueller" e attacca i Dem sul Russiagate: "La Grande bufala della collusione è morta", poi aggiunge: "i democratici dovrebbero chiedere scusa al popolo ...

Usa 2020 - Trump riparte dal Michigan : "I Dem chiedano scUsa" - : Il presidente americano parla in pubblico a Grand Rapids, dove tenne il suo ultimo comizio prima del successo elettorale del 2016: "L'illusione della collusione è svanita". Poi sui social rilancia il ...

Usa 2020 : Trump lancia la sua campagna : ANSA, - WASHINGTON, 29 MAR - "La grande bufala della collusione è morta" e "i democratici dovrebbero chiedere scusa al popolo americano": lo ha detto Donald Trump nel suo primo comizio dopo la fine ...

Usa - Trump riapre il fronte della sanità : la guerra alla riforma di Obama radicalizza il messaggio in vista delle Presidenziali : Negli Stati Uniti si riapre la guerra sull’Obamacare. Il Dipartimento della Giustizia ha deciso di sostenere legalmente la sentenza di un giudice federale che a dicembre ha invalidato l’intero Affordable Care Act, la legge sanitaria voluta da Barack Obama. I repubblicani assistono preoccupati alla mossa dell’amministrazione, che rischia di dispiacere a larghi settori di elettorato. I democratici vedono invece nelle polemiche un modo per superare ...

Xi in Europa? Trump si vendicaLa presidente di Taiwan negli Usa : Una donna potrebbe far saltare l'avvicinamento tra Usa e Cina sulla guerra commerciale. E' la presidente Tsai di Taiwan, accolta alle Hawaii dopo il viaggio di Xi in Europa. Una mossa che fa infuriare Pechino Segui su affaritaliani.it

Michael Avenatti - l’avvocato diventato famoso come oppositore di Trump - è stato arrestato con l’accUsa di aver ricattato Nike : Michael Avenatti, l’avvocato diventato famoso come oppositore di Trump rappresentando l’ex pornostar Stormy Daniels, è stato arrestato con l’accusa di aver ricattato Nike, la società di abbigliamento sportivo. Secondo l’accusa, formulata dalla procura federale statunitense, Avenatti avrebbe chiesto a Nike

Usa - Trump riconoscerà formalmente la sovranità di Israele sulle alture del Golan - : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump riconoscerà formalmente la sovranità di Israele sulle alture del Golan. Lo ha detto il vicepresidente Mike Pence alla conferenza politica dell'American Israel Public Affairs Committee, AIPAC,. 'Oggi, per la prima volta in 52 anni e con il Primo Ministro [Benjamin] Netanyahu dalla sua parte, il Presidente degli Stati …

Russiagate : Trump non colluso - ma neanche assolto. Il presidente Usa esulta ma spettro impeachment è sempre vivo : L'indagine del procuratore speciale Usa Robert Mueller sul Russiagate non ha individuato prove di "cospirazione" tra la campagna di Donald Trump per le presidenziali del 2016 e la Russia, ma lascia aperta l'ipotesi di intralcio alla giustizia, per cui Trump è indagato nell'ambito dell'inchiesta sulla possibile collusione con Mosca. In altri termini, per Mueller, non ci sono prove "sufficienti" per accusare Trump di ostruzione alla giustizia. Ma ...

Russiagate - "Trump non è indagato"/ Rapporto Mueller 'scarico' - esulta Presidente Usa : Russiagate, Rapporto Mueller 'scarico': Donald Trump non è indagato, no collusioni da Mosca. Aperto il nodo ostruzione giustizia: il Presidente Usa esulta

Usa - rapporto Mueller 'assolve' Trump : 21.38 Il ministro della Giustizia Usa Barr, ha consegnato al Congresso le conclusioni principali del rapporto del procuratore speciale per il "Russiagate", Robert Mueller. Dal rapporto, emerge la "totale e completa assoluzione" di Trump, dice la portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders citata dai media Usa.Nel rapporto, Mueller non ha rinvenuto collusioni fra la campagna di Trump e la Russia,ma non lo esonera dall'ostruzione alla giustizia. ...

Israele - la Romania segue Trump : ambasciata a GerUsalemme : La Romania riconoscerà Gerusalemme come capitale dello Stato di Israele spostando l'ambasciata da Tel Aviv nella Città Santa. Ad annunciarlo , la premier romena, Viorica Dancila, durante il suo ...

Usa : Pompeo - Trump mandato da Dio : ANSA, - NEW YORK, 22 MAR - Il presidente americano Donald Trump potrebbe essere stato inviato da Dio per salvare il popolo ebraico dall'Iran. Ne è convinto il segretario di stato Usa, Mike Pompeo. In ...