Usa 2020 | Trump lancia la sua campagna

Usa - Biden correrà contro Trump nel 2020 : 4.07 L'ex vice presidente Usa Joe Biden ha sciolto la riserva decidendo di correre per la Casa Bianca nel 2020. Secondo il Wall Street Journal lo ha comunicato "ad almeno una mezza dozzina di suoi sostenitori". Il democratico Biden,ex braccio destro di Barack Obama non ha mai nascosto le sue ambizioni presidenziali ma ha espresso il timore ai suoi sostenitori- secondo il Wsj- di non riuscire a raccogliere milioni di dollari di finanziamenti on ...

Usa 2020 : l'ex vice di Obama Joe Biden in pista per le presidenziali : Il democratico Biden, ex braccio destro di Barack Obama , 75 anni, cattolico, ex presidente della commissione Rapporti internazionali del Senato, è considerato un esperto in politica estera. Non ha ...

Usa2020 - Cnn : popolarità Trump sale a 42% : 23.36 Nonostante le polemiche sempre più accese attorno alla sua figura, la popolarità di Donald Trump sale al 42%. Lo riferisce il più recente sondaggio della Cnn. Nello stesso periodo di presidenza sia Bill Clinton nel 1995 (44%) sia Ronald Reagan nel 1983 (41%) avevano un rating simile a quello di Trump. Entrambi furono rieletti. In particolare, come emerge ancora dal sondaggio della Cnn, per il 71% degli americani l'economia Usa è in buona ...

Elezioni Usa 2020 - Kirsten Gillibrand si candida alle presidenziali - Sky TG24 - : La senatrice Dem terrà il suo primo discorso il 24 marzo di fronte alla Trump Tower, a New York. Nella sua agenda la difesa del clima, dell'immigrazione, della sanità per tutti e la necessità di ...

Usa 2020 : Beto ipotizza donna come vice : ANSA, - WASHINGTON, 17 MAR - Beto O'Rourke apre all'ipotesi di una donna come vice nella corsa alle primarie democratiche. "Questa sarebbe la mia preferenza. Sarebbe difficile non scegliere una donna ...

Usa 2020. O'Rourke era in gruppo hacker : 02.18 Il texano Beto O'Rourke, candidato alle primarie presidenziali del partito democratico, confessa di aver fatto parte da ragazzino del noto gruppo di hacker 'Cult of the Dead Cow', il 'Culto della vacca morta'. L'appartenenza dell'ex deputato al leggendario collettivo di hacker americani era stata per anni tenuta nascosta. Le interviste ad alcuni ex compagni e allo stesso O'Rourke sono state raccolte in un libro dello storico Joseph Menn ...

Usa 2020 - “Beto” O’Rourke lancia campagna per presidenziali : L'articolo Usa 2020, “Beto” O’Rourke lancia campagna per presidenziali proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Usa 2020 - "Beto" O'Rourke lancia campagna per presidenziali : Poi ha fondato una società di consulenza informatica, prima di intraprendere la carriera politica. Ha suonato in una band musicale durante l'università, parla correntemente lo spagnolo ed è stato ...

Elezioni Usa 2020 - Beto O'Rourke annuncia la sua candidatura alle presidenziali - Sky TG24 - : C'è anche il texano nella lista dei possibili sfidanti di Trump alle presidenziali. L'ex membro della Camera dei rappresentanti aveva partecipato, nel novembre 2018, alle Elezioni per un seggio in ...

Usa 2020 - Beto O'Rourke annuncia la sua candidatura : Beto O'Rourke si candida alle presidenziali americane del 2020 . Secondo quanto dichiarato dallo stesso O'Rourke a una tv locale della sua città texana El Paso , l'annuncio ufficiale è atteso prima ...

Usa 2020 : Beto O'Rourke annuncia la corsa per la nomination democratica : «Sono nato per questa sfida» : ... «Sono nato per questo, voglio esserci e adesso voglio fare tutto ciò che è umanamente possibile per questo Paese», dice O'Rourke, che si ritrova sulla ribalta politica dopo il testa a testa con il ...

Usa 2020 - dem O'Rourke si candida : 05.24 Il democratico Beto O'Rourke ha annunciato a una emittente privata di El Paso (Texas), la sua città che si candida alle presidenziali americane del 2020. Le speculazioni su una discesa in campo di O'Rourke si susseguono da tempo. E si sono accentuate nelle ultime ore con la copertina dedicata a Beto da Vanity Fair e dai contatti con i maggiori democratici dell'Iowa, lo stato che visiterà oggi e che è quello che apre la stagione delle ...

Presidenziali Usa 2020 - Warren all’attacco : “Spezzatino per i colossi”. I “Faang” nel mirino dei Democratici : Gli Stati Uniti hanno bisogno di una riforma che ridimensioni i suoi colossi tecnologici, come Amazon, Google, Apple e Facebook, con uno 'spezzatino' che rompa il monopolio che hanno acquisito sulla societa', sull'economia e di riflesso sulla stessa democrazia. Negli Stati Uniti ha avuto grande eco l'ultima proposta avanzata da Elizabeth Warren, candidata alle primarie democratiche per le Presidenziali del 2020 e sempre piu' alfiere della ...

