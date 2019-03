Università | 8 200 candidati per i test di Medicina e Odontoiatria alla Cattolica di Roma

meteoweb.eu

(Di venerdì 29 marzo 2019) Sono 8.244 i, provenienti da tutta Italia, al concorso di ammissione al primo anno dei Corsi di laurea magistrale a ciclo unico ine chirurgia e ine protesi dentaria dell’, convocati il 29 marzo (ore 11) all’Ente Fiera di. A provarci sono quasi cento in più rispetto allo scorso anno, quando si iscrissero in 8.163. “Quest’annoprova di selezione sono iscritti 7.785per(5.261 femmine e 2.524 maschi), che si contenderanno uno dei 270 posti a concorso, con un rapporto di circa 1 ammesso ogni 30; sono invece 459 iper i 25 posti di(227 femmine e 232 maschi), 1 ammesso ogni 18 partecipanti al concorso. Iprovengono da tutte le Regioni, ma per la maggior parte da Campania, Lazio, Puglia, Calabria e Sicilia“, sottolinea la. Intanto, lo scorso 27 ...

angelnolimits : Universita': 8.200 candidati per test Medicina e Odontoiatria Cattolica Roma - youthmeli : L’università mi ha rimborsato i miei 200€ di tasse @ meet per il prossimo tour di Shawn aspettami - mcarucci1 : Medicina e Odontoiatria, 8.244 candidati al concorso -