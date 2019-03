Unione Europea | approvati i nuovi limiti alle emissioni di anidride carbonica

Unione Europea - Approvato il piano di riduzione delle emissioni di CO2 : Il Parlamento dell'Unione Europea ha Approvato in via definitiva nuove misure per la riduzione delle emissioni di CO2 per automobili e furgoni. Entro il 2030 i costruttori dovranno adeguare la propria gamma per raggiungere livelli di emissioni inferiori del 37,5% (31% per i veicoli commerciali) rispetto ai 90 g/km imposti per il 2021, confermando, dunque, i valori presenti nell'accordo preliminare. La normativa, che dovrà essere formalmente ...

Ricerca ed Unione Europea : Italia al 6° posto per numero di finanziamenti concessi : La Ricerca gioca sempre un ruolo importante nella crescita di un Paese, in questo campo l’Italia è 6° con 14 progetti nella classifica dei finanziamenti concessi dalla UE agli Stati membri e 4° per il numero di Ricercatori premiati compresi i 23 che lavorano all’estero. Dalle energie rinnovabili a come proteggere l’orologio biologico in Europa: sono 222 i progetti di Ricerca che si sono aggiudicati i 540 milioni di euro ...

L'Unione Europea abolirà la plastica monouso nel 2021 - approvata la direttiva : NelL'Unione Europea non sarà più possibile utilizzare oggetti in plastica monouso come piatti, posate, aste per i palloncini e bastoncini di cotone. Il Parlamento Europeo ha approvato la direttiva secondo la quale vieta agli Stati membri l'uso di questi articoli dal 2021. Lo scopo di tale direttiva è quello di ridurre drasticamente l'inquinamento dei mari. Nel 2029 invece sarà necessario fare la raccolta differenziata delle bottiglie di ...

Brexit - Theresa May annuncia : 'Sono pronta a dimettermi per avere l'ok all'accordo con l'Unione Europea' : 'Rimane ferma politica del governo non revocare l'articolo 50 - si legge nella risposta ufficiale alla petizione - noi rispetteremo i risultati del referendum del 2016 e lavoreremo per ottenere un'...

Tav - l'Unione Europea pagherà metà dell'opera : l'Unione europea finanzierà al 50% la Tav Torino-Lione. A dirlo è stato Francesco Balocco, assessore ai Trasporti della Regione Piemonte che ha definito "importante" questa notizia perché "conferma quanto anticipato nei mesi scorsi"."Lunedì è stato deciso dall'Unione europea che i finanziamenti relativi alla prossima programmazione per il Corridoio mediterraneo nell'ambito dei progetti per l'interoperabilità, la decarbonizzazione e la ...

Brexit - Theresa May annuncia : “Sono pronta a dimettermi per avere l’ok all’accordo con l’Unione Europea” : “Sono pronta a lasciare il mio incarico in anticipo pur di assicurare una Brexit ordinata“: sono le parole con cui Theresa May si è rivolta oggi ai deputati del gruppo Tory riunito nel comitato 1922. Il deputato conservatore James Cartilage ha precisato però che la May ha affermato che non sarà lei a seguire la prossima fase dei negoziati.La premier britannica ha formalizzato così l’intenzione di dimettersi prima del previsto ...

L’Unione Europea non impiegherà più le sue navi militari nell’operazione Sophia : L’Unione Europea ha sospeso una parte dell’operazione militare Sophia, iniziata nel 2015 per combattere il traffico di esseri umani nel Mediterraneo tra le coste africane e quelle europee. I governi europei hanno deciso di non impiegare più le navi militari

Unione Europea - Adas obbligatori dal 2022 : raggiunto l'accordo a Bruxelles : In Europa, i sistemi di assistenza alla guida (noti anche come Adas) diventeranno obbligatori a partire dal 2022. la sostanza dell'accordo provvisorio raggiunto a Bruxelles, secondo cui tutti i nuovi veicoli dovranno offire, di serie, funzionalità come la frenata automatica di emergenza o il mantenimento della corsia. L'intesa, studiata per migliorare la sicurezza sulle strade del Vecchio continente, dovrà essere approvata dagli ...

Unione Europea : parlamentari italiani e francesi per l'ulteriore integrazione - tedeschi più restii. E i "populisti" non fanno fronte comune : ... German and Italian Parliamentarians on EU and EMU Reforms" i cui risultati sono stati presentati il 26 marzo a Roma da Massimo Bordignon, docente di scienza delle finanze all'Università Cattolica di ...

No alla plastica monouso - siglato protocollo d'intesa Ambiente Mare Italia-Unione Europea : ... e il supporto alla 'Strategia Europea per la plastica nell'economia circolare', adottata dalla Commissione Europea a gennaio 2018 per accompagnare il processo di transizione verso 'un'economia piu' ...

Truffa Inps e Unione Europea - 67 denunce : LOCRI, REGGIO CALABRIA,, 26 MAR - I carabinieri della Compagnia di Locri hanno denunciato in stato di libertà 67 persone, accusate a vario titolo, di falsità ideologica in atto pubblico, Truffa ...

Nuovi fondi dell’Unione Europea per rafforzare la resilienza in Yemen : L’Unione Europea ha donato oggi un totale di 40,8 milioni di dollari per sostenere l’impegno delle Nazioni Unite volto a rafforzare la capacità dello Yemen di fare fronte alle crisi (resilienza). Gli interventi coinvolgeranno i membri più vulnerabili della comunità, incluso donne, disoccupati, giovani, minoranze marginalizzate, sfollati interni (IDPs) oltre alle comunità ospitanti in difficoltà. L’accordo di finanziamento, ...

Giornata europea del gelato artigianale. Bortolot : 'Nell'Unione Europea - il settore dei gelati impiega circa 300.000 posti di lavoro - in ... : ... incredibilmente affascinante, lascia intuire quante siano le possibilità offerte dal mondo del gelato Artigianale: ricercare gusti sempre nuovi e sorprendenti è infatti possibile, ma è anche vero ...