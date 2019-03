Una Vita anticipazioni | LEONOR avrà una sorpresa da…

Auguri a Terence Hill - 80 anni e Una Vita incredibile : Cinque anni dopo, con lo pseudonimo di Terence Hill, entrò dalla porta di servizio, ebbe la parte perchè il protagonista si ruppe una gamba, nel mondo del western-spaghetti con Dio perdona, io no di ...

Auguri a Terence Hill - 80 anni e Una Vita incredibile : Gli occhi azzurri e il sorriso più rassicurante della tv italiana. Terence Hill compie 80 anni, anche se a guardarlo non si direbbe. Pugilato e ginnastica artistica, le sue passioni, lo hanno portato a dimostrarne una ventina in meno. Registrato all'anagrafe come Mario Girotti è nato il 29 marzo casualmente a Venezia nel 1939 da padre umbro (un chimico originario di Amelia dove il piccolo Mario trascorse gli ultimi giorni della ...

Una Vita - spoiler al 6 aprile : Adela muore per mano di un sicario : I nuovi episodi della soap opera Una vita hanno sempre attratto tantissimi spettatori e regalano parecchi colpi di scena agli appassionati di questa serie che prosegue da svariati anni sulle reti del ''biscione'' Mediaset. I più curiosi non resistono e si interessano alle anticipazioni per le settimane successive. In particolare, per quanto riguarda Una vita, attualmente sono stati rilasciati gli spoiler che vanno dal 29 marzo, quindi per la ...

RECESSIONE/ Ecco il patto con Bruxelles per evitare Una nuova batosta : RECESSIONE. Per l'economia italiana le elezioni europee saranno molto importanti: ci può essere la possibilità di chiedere nuova flessibilità

Una Vita - trame spagnole : Diego pestato gravemente - Blanca partorisce sulla strada : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra, campione di ascolti delle reti Mediaset. Le anticipazioni delle puntate spagnole svelano che Diego verrà aggredito mentre a Blanca si romperanno le acque durante la fuga da Acacias 38. L'attesa difficile della Dicenta La gravidanza di Blanca sarà al centro delle prossime puntate di Una Vita. Purtroppo la ragazza non vivrà un'attesa serena. Infatti avrà dei ...

Una Vita - anticipazioni : Diego lascia Blanca - Ursula e Samuel contenti : Nuovo appuntamento con le notizie su Una Vita, la telenovella che da tanti anni intrattiene i pomeriggi degli italiani. Le anticipazioni delle puntate in onda nei prossimi giorni su Canale 5 si soffermano su Diego Alday, il fratello maggiore di Samuel. Il ragazzo infatti scoprirà di essere nuovamente malato, tanto da prendere una decisione clamorosa in merito alla sua storia d'amore con Blanca. Una Vita: Diego lascia Blanca L'alleanza tra Samuel ...

Che sorpresa - Paranoia Airlines di Fedez è un’operazione di marketing : “Volevo che avesse Una Vita molto corta” : Paranoia Airlines di Fedez è un'operazione di marketing. A lasciarlo intendere è l'ormai imprenditore Federico Lucia nel corso della recente intervista rilasciata a Marco Montemagno, nella quale ha parlato di tutti i suoi progetti più recenti e dell'attività parallela che svolge su Instagram, da lui considerato un vero e proprio lavoro. Volevi solo Soldi, direbbe Mahmood, e sembrano essere proprio questi gli intenti di Fedez che non ha fatto ...

Trame Una Vita : Ursula abbandonò Olga e Blanca poiché versava in una condizione di povertà : E’ in arrivo un clamoroso colpo di scena nei prossimi episodi italiani della telenovela spagnola “Una Vita”. Le anticipazioni svelano che presto verrà alla luce qualcosa di sconvolgente sulla dark lady di Acacias 38. Si tratta di Ursula Dicenta, e presto si scoprirà finalmente come mai non ha cresciuto le figlie Blanca e Olga sin da piccole. A seguito del decesso di quest’ultima, che morirà per mano della sua stessa madre per aver tentato di ...

Anticipazioni Una Vita : Diego pensa di essere nuovamente malato : La famosa soap Una Vita, come tutte le settimane, 'regala' molte Anticipazioni curiose. Una delle novità delle prossime puntate riguarderà Diego Alday, interpretato da Ruben De Eguia, che si ritroverà in uno stato di notevole agitazione e preoccupazione. Il giovane penserà di essere di nuovo molto malato, poiché Ursula e Samuel, al fine di allontanarlo da Blanca, convinceranno un medico a far credere al ragazzo che presto morirà. Diego lascia ...

Ammazza il marito a coltellate - poi confessa : “Una Vita di soprusi e umiliazioni” : Annamaria Fioriti, 76 anni ha ucciso a coltellate il marito Enzo Bei Angeloni, 79, nella loro abitazione a Gubbio. Ex impiegata delle poste in pensione, Annamaria lo ha accoltellato al termine dell'ennesima lite. Il delitto sarebbe maturato, secondo la ricostruzione della donna, in un contesto di soprusi e umiliazioni continue. "Ero esasperata" ha detto la 76enne, che tuttavia si dice pentita.Continua a leggere

Roma - Totti : anniversario dell'esordio. 'Una sola maglia? Scelta di vita' : ... Francesco Totti, prima di lasciare Doha e il Qatar dove con la Roma ha partecipato ad incontri con gli sponsor, si è raccontato ai microfoni di 'Bein Sport'. L'intervista integrale andrà in onda nei ...

Spoiler Una Vita : Diego decide di partire - Blanca si scaglia contro Jaime : Nuovo appuntamento dedicato alla telenovela spagnola “Una Vita” in onda sulle reti ammiraglia Mediaset. Le anticipazioni degli episodi che il pubblico vedrà in Italia tra qualche mese, ci dicono che Diego Alday dopo essere venuto a conoscenza di essere di nuovo malato, deciderà di lasciare il paese mettendo fine alla relazione con Blanca Dicenta. Quest’ultima non avendo ricevuto nessuna spiegazione dal suo amato, accuserà il suocero Jaime di ...

Una Vita - anticipazioni puntata di venerdì 29 e domenica 31 marzo 2019 : anticipazioni puntata 675 di Una VITA di venerdì 29 e domenica 31 marzo 2019: Olga conduce Blanca all’albero vicino al quale lei era stata abbandonata da piccola, per farle “assaggiare” lo stesso trattamento… Susana, grazie alla conferma di Liberto, è ora certa che è stata Rosina a rilevare la sartoria… Ottime notizie, finalmente, per Antonito: l’uomo che aveva minacciato i Palacios e attentato alla VITA di ...

Papa Francesco evita il baciamano dei fedeli e il video stupisce tutti. Ma c’è Una spiegazione : “Il motivo è uno solo” : Il video di Papa Francesco che si ritrae quando i fedeli cercano di baciare il suo anello, a Loreto, è diventato subito virale. Ora, però, a distanza di tre giorni, è arrivata la spiegazione del direttore della Sala stampa vaticana, Alessandro Gisotti: “Il motivo è molto semplice. È una questione di igiene: quando ci sono lunghe file di fedeli, il Papa vuole evitare rischi di contagio per la gente. Quindi non per sé, ma per i fedeli ...