Una stagione su misura! | arriva il Concerto di Primavera

Milan - Gattuso : «Il derby è stato Una mazzata. Kessie? Non porto rancore. Il mio futuro? A fine stagione...» : Voltare pagina. Subito, qui e ora. Perché il derby perso due settimane fa è stato una mazzata. Tremenda. Soprattutto perché il Milan partiva da favorito, soprattutto per quel primo tempo «orribile», ...

Misano World Circuit – Si apre Una stagione di investimenti all’insegna della sostenibilità ambientale : Misano World Circuit: via al piano industriale per consolidare nell’elite Mondiale. Con l’ok del consiglio comunale di Misano Adriatico si apre un’altra stagione di investimenti all’insegna della sostenibilità ambientale Dopo aver raggiunto la dimensione di Circuito protagonista nell’elite mondiale, il Gruppo Financo rilancia con ulteriori investimenti per consolidare il profilo di MWC e schiudere nuovi orizzonti di sviluppo. Tre gli ...

Teatro comUnale di Cormons - Stagione 2018/2019

Serve Una nuova stagione nei rapporti tra l’Europa e Mosca : L’incontro tra i leader europei e Xi Jinping è la linea da seguire anche con Mosca, favorendo una decisa cooperazione economica e una stabilità internazionale sempre più urgente. Leggi

Grande teatro - 30mila spettatori in Una stagione : Degli otto spettacoli in programmazione, tra i più visti, con 4.189 spettatori, 'La notte poco prima delle foreste'. A seguire, nelle prime posizioni, 'Don Chisciotte', con 3.987 spettatori, 'Winston ...

Si chiude la stagione circo al Teatro ComUnale di Vicenza : Si tratta di uno spettacolo sospeso tra circo contemporaneo e commedia musicale, una produzione, nata dalla fantasia di Alexander Sunny, già produttore di spettacoli di successo e curatore di ...

Serve Una nuova stagione nei rapporti tra l'Europa e Mosca : Contro l'impero di mezzo " di mezzo mondo e non più solo dell'Asia " gli europei non possono più permettersi di non assumere una posizione comune ed è per questo che Emmanuel Macron ha avuto ragione ...

Anticipazioni The Walking Dead 9x16 - finale di stagione : Una nuova guerra è alle porte : E' tantissima l'attesa per il finale della nona stagione di "The Walking Dead", che sarà trasmesso negli Stati Uniti dalla rete AMC domenica 31 marzo. Come di consueto l'episodio verrà trasmesso anche in Italia il giorno successivo, lunedì 1 aprile. L'appuntamento con la trasmissione italiana è fissato alle 21:00 su Fox, canale 112 di Sky. I Sussurratori tornano a colpire: morti eccellenti nella puntata precedente Il motivo di tanta attesa per ...

Nba - Portland vince ma Nurkic si infortUna - stagione finita : Jusuf Nurkic aveva guidato i Portland Trail Blazers fino al secondo overtime nella gara contro i Brooklyn Nets, segnando 32 punti e catturando 16 rimbalzi. La vittoria per Portland è arrivata, ma la serata al Rose Garden resta da dimenticare: un gravissimo infortunio terrà il centro bosniaco lontano dal parquet per molto tempo, sicuramente per tutto il resto di questa stagione, post-season compresa. Una brutta caduta dopo un rimbalzo, con un ...

smart EQ fortwo e-cup - Una ricca stagione 2019 con la titolazione Campionato Italiano ACI Sport : ...La grande novità del Titolo di Campione Italiano Energie Alternative ACI Sport in palio dà ulteriore importanza e solidità ad una serie che già lo scorso anno è passata agli onori della cronaca come ...

911 e The Resident avranno Una terza stagione : Fox dimostra la sua indipendenza con questo doppio rinnovo : Chi temeva il peggio con l'arrivo di Disney forse ha un po' esagerato e proprio qualche ora fa Fox ha dimostrato la sua indipendenza mettendo a segno un doppio rinnovo, il primo dopo la maxi operazione ai vertici: 911 e The Resident hanno ottenuto entrambe una terza stagione. Entrambe le serie provengono dalla 20th Century Fox TV, l'ex studio gemello della rete, che dal 19 marzo fa parte dell'impero Disney e sono proprio le prime ad avere ...

Sci di fondo - il bilancio italiano della Coppa del Mondo. Da Pellegrino a De Fabiani passando per le donne - Una stagione da cui ripartire : Si è conclusa con il weekend di Québec City anche la trentottesima edizione della Coppa del Mondo di sci di fondo, per la stagione 2018-2019. Per l’Italia l’annata è stata caratterizzata da due vittorie, sette secondi posti, un argento e un bronzo mondiale, tutti provenienti dal settore maschile ed arrivati da due uomini: Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani. Partiamo proprio da Federico Pellegrino per parlare di questi sei ...

Il silenzio dell'acqua : ci sono possibilità per Una seconda stagione : Ieri è stato trasmesso l'ultimo appuntamento con la serie televisiva 'Il silenzio dell'acqua' che ha visto come protagonisti Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti. Nella puntata finale il pubblico è venuto a conoscenza del reale colpevole della morte di Laura grazie a un’intuizione di Alessandro. Quest’ultimo ha sempre creduto nell’innocenza del figlio. Si è formata una nuova coppia della fiction che ha avuto la capacità d'incuriosire il pubblico ...