ilmattino

(Di venerdì 29 marzo 2019) Tre, un fucile e numerose munizioni sono state sequestrate dalla polizia in undi Casoria., in via San Benedetto Mauro Verola, 37 anni, aglidomiciliari, ...

cronacacampania : Un arsenale nell'appartamento: tre arresti nel Napoletano, sequestrati tre pistole e un fucile - mattinodinapoli : Un arsenale nell'appartamento: tre arresti nel Napoletano, sequestrati tre pistole e un fucile - EdizioneCaserta : Viaggiava con un piccolo arsenale. Arabo fermato dai carabinieri con pistola e coltelli nell'auto. Scatta l'allarme… -