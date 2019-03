Un anno di film scontati | Grande Cinema di Tre sarà disponibile fino al 31 dicembre

Terence Hill compie 80 anni. E’ l’attore con più presenze nei film che hanno fatto più spettatori nella storia del cinema italiano : Cosa sarebbe il cinema (italiano) senza Terence Hill (e Bud Spencer)? Il regalo migliore nel giorno in cui Mario Girotti compie 80 anni è dirgli che è detentore di un record spettacolare che sicuramente non sa: è l’attore vivente con più presenze, ben 8 (tra cui il quarto posto assoluto con E continuavano a chiamarlo Trinità, 1971), tra i 50 film che hanno registrato più spettatori nella storia del cinema italiano. Per dire: Zalone e Benigni ...

In un nuovo filmato Rare fa il punto della situazione di Sea of Thieves ad un anno dal lancio : Sea of Thieves compie un anno, ed in occasione del'anniversario del gioco, Rare ha pensato bene di fare il punto della situazione del celebre titolo piratesco.Come possiamo vedere nel filmato riportato da ResestEra, il gioco celebra il suo primo compleanno riassumendo cos'è accaduto in tutto questo tempo, e tracciando una sorta di rotta per le prossime avventure. Il gioco è salpato non certo tra i maggiori favori di critica e pubblico, ha ha ...

Stupro di gruppo a Catania su una 19enne americana. Arrestati tre giovani italiani - hanno filmato tutto : Tre giovani sono stati fermati dai carabinieri di Catania per violenza sessuale di gruppo nei confronti di una 19enne straniera. Gli abusi sono stati commessi il 15 marzo scorso in un'auto dopo che la vittima era stata accompagnata a bere in locali della 'movida' della città e ripresi dai tre coi loro telefonini. Sono stati identificati grazie a un video che la ragazza aveva girato con loro in un locale del centro e da quello inviatole ...

Maradona : "Argentina da film horror - non la guardo - non vinceranno più" : Che Diego Armando Maradona non usi giri di parole non sorprende. Così il Pibe de oro non ha sorpreso i giornalisti che - alla conferenza stampa in Messico, dopo la partita vinta dai suoi Dorados de ...

Bus dirottato a Milano - il procuratore : 'Così i carabinieri hanno salvato tutti. Un'azione da film' : ' Voleva che tutto il mondo potesse parlare della sua vicenda ' e paradossalmente lui che 'ha chiesto di fermare le stragi ' in mare ora è accusato ' di strage ' per aver dirottato l'autobus sulla ...

Hideo Kojima e Norman Reedus parleranno di Death Stranding durante Tribeca Film Festival : Come riportato da DualShockers, durante la diciottesima edizione del Tribeca Film Festiva, Hideo Kojima e Norman Reedus avranno l'occasione di parlare di Death Stranding, forse l'esclusiva PlayStation 4 più attesa dal pubblico. L'evento si terrà a fine aprile, dunque ci sarà da aspettare ancora circa un mese. Ecco come il sito dell'evento descrive l'intervento di Kojima e Reedus: "Hideo Kojima, creatore di videogiochi conosciuto in tutto il ...

"Federico Ielapi e Gigi Proietti saranno Pinocchio e Mangiafuoco nel film di Garrone" : Prende forma il Pinocchio di Matteo Garrone. Il regista avrebbe scelto come protagonista della pellicola Federico Ielapi, di 8 anni, il giovanissimo attore diventato celebre grazie al film Quo vado, con Checco Zalone. Anche Gigi Proietti si dovrebbe aggiungere al cast, nel ruolo di Mangiafuoco. L'indiscrezione, riportata da La Nazione, è stata diffusa dal blog cinemotore.com.Il cast di Pinocchio, che sarà girato tra Toscana, Roma e ...

Si filmava in atti sessuali su bimbo di 1 anno per compiacere l’amante - maestra in manette : Per tutti era una maestra d'asilo esemplare e ligia al dovere ma dietro quell'aspetto all'apparenza normale in realtà si nascondeva una donna che non esitava a violentare un bambino di appena un anno e a filmarsi per compiacere il suo amante. La terribile storia di abusi su minori arriva dalla contea di Seminole, nello stato della florida, in Usa, dove la donna, la 34enne Audra Mabel, è stata arrestata dalla polizia con l'accusa di sfruttamento ...

Bohemian Rhapsody nella top ten dei film che hanno incassato di più in Italia : Bohemian Rhapsody è entrato nella top ten dei film che hanno incassato di più in Italia. Una marcia trionfale. Inattesa perlopiù. Dal 29 novembre 2018, e dopo quasi quattro mesi di programmazione ininterrotta il biopic su Freddie Mercury e i Queen ha raccolto al box office Italiano 28 milioni 758mila 161 euro. 80milaeuro in più del Codice da Vinci (che slitta all’undicesimo posto), 900mila euro in meno dell’Era Glaciale 3 (nono posto) e circa un ...

World War Z : il nuovo video diario degli sviluppatori ci spiega come le masse di zombie presenti nel film hanno ispirato lo sviluppo del gioco : Saber Interactive e Focus Home Interactive hanno appena pubblicato un nuovo Dev Diary di World War Z, l'atteso gioco ispirato all'acclamato film d'azione di Paramount Pictures. Questo dietro le quinte spiega come le masse di zombi presenti nel film hanno ispirato il team di sviluppo nella creazione dell'elettrizzante esperienza di terrore del gioco. Tutto ciò ha permesso agli sviluppatori di creare nuovi personaggi e nuove storyline fedeli ...

Giulia Sarti - il terrore M5s : 'Hanno ripreso anche loro' - il terrificante sospetto sui filmati privatissimi : Dietro l'imbarazzo privato di Giulia Sarti c'è il terrore politico del Movimento 5 Stelle . Lo scandalo sollevato nuovamente dalle Iene sulla deputata grillina, travolta da una vecchia e brutta storia ...

Giulia Sarti - il terrore M5s : "Hanno ripreso anche loro" - il terrificante sospetto sui filmati privatissimi : Dietro l'imbarazzo privato di Giulia Sarti c'è il terrore politico del Movimento 5 Stelle. Lo scandalo sollevato nuovamente dalle Iene sulla deputata grillina, travolta da una vecchia e brutta storia di rimborsi e, soprattutto, video hard girati in casa e pubblicati a tradimento, preoccupa i vertici

Steve Bannon lancia un film su sé stesso. Nel trailer compare anche Matteo Salvini : L'ex stratega di Donald Trump è il protagonista di The Brink, film-documentario sull'attività politica della destra nazionalista americana, prodotto da Magnolia Pictures e girato dalla giornalista e filmmaker statunitense Alison Klayman.

I 10 film che hanno definito gli anni Novanta : I più attenti l’hanno già fiutato nell’aria. Sta arrivando il revival degli anni Novanta. Non da oggi, non da ieri ma da qualche anno questa decade si sta facendo strada nelle trame e nelle scelte dei registi. Chi in quegli anni è cresciuto è finalmente arrivato al timone dello spirito nostalgico. Tuttavia l’approdo nei cinema questa settimana di Capitan Marvel segna un momento di svolta, quello in cui il revival anni Novanta diventa ...