Ucciso per un debito a Palermo | fermato il presunto assassino

Un ex agente segreto francese - indagato per un complotto contro un oppositore del presidente della Repubblica del Congo - è stato Ucciso in Alta Savoia : Il corpo di Daniel Forestier, ex agente segreto francese al centro di un’indagine internazionale di alto profilo, è stato trovato in un parcheggio vicino a una strada poco frequentata dell’Alta Savoia, vicino al lago Lemano, in Francia. Forestier, 57 anni,

I verbali choc di Battisti di Battisti : "Perché ho Ucciso? Boh" : Sa com'è, dottore: volevamo fare la rivoluzione. Alla fine, è questa la sintesi disarmante della confessione di Cesare Battisti, il terrorista dei Pac chiuso nel carcere di Sassari. Due verbali il 23 e il 24 marzo, resi noti ieri dall'agenzia Agi: in cui Battisti bada soprattutto a minimizzare le sue colpe. Quando ammazza, è perché gliel'ha ordinato qualcun altro. Quando ad a ammazzare è qualcuno su suo ordine, spiega che lui voleva solo un ...

Va in Scozia per una battuta di caccia : parte un colpo e Marco resta Ucciso - aveva 42 anni : Una tragica notizia ha colpito la comunità romana di Lariano. Marco Cavola, padre, marito e imprenditore, è morto per una tragica fatalità in Scozia, dove era partito alcuni giorni con due amici cacciatori.Continua a leggere

Ho Ucciso quattro persone chiedo scusa ai familiari : «Gli anni di piombo hanno ucciso il 68 - ha detto Battisti nella sua confessione - la lotta armata ha impedito lo sviluppo della rivoluzione culturale, sociale e politica nata nel 68». Il terrorista ...

Torino - Ucciso con un colpo di pistola/ 43enne freddato per questioni economiche? : Torino, un uomo è stato trovato nelle scorse ore in uno scantinato, ucciso con un colpo di pistola: le forze dell'ordine stanno indagando

Rihanna piange la morte del rapper Cliff Dixon - Ucciso a colpi di pistola alla festa del suo compleanno : Sui sui canali social Rihanna piange la morte del rapper Cliff Dixon, assassinato con un colpo di pistola in circostanze ancora da chiarire. Dopo la tragica scomparsa del rapper ed ex giocatore di basket, tra i messaggi di cordoglio che sono apparsi online c'è anche quello della popstar barbadiana: la cantante ha pubblicato una foto tra le sue Instagram Stories per ricordare il rapper che aveva frequentato qualche anno addietro. Il 22 ...

40 anni dopo - è ora di sapere chi ha Ucciso Mino Pecorelli : Quattro colpi, uno in bocca e tre alla schiena. Riverso sulla sua Citroen 2000 CX verde moriva così 40 anni fa Mino Pecorelli. Erano le 20.45 del 20 marzo 1979. Siamo in via Orazio, a Roma, nel quartiere Prati. Pecorelli era da poco uscito dalla redazione di Osservatore politico che si trovava un centinaio di metri prima, in via Tacito 50, insieme alla segretaria e amante Franca Mangiavacca e al caporedattore Paolo Patrizi. La donna, che si era ...

Forse sepoltura in Siria per Lorenzo Orsetti - l'italiano Ucciso dall'Isis : Questo era il suo desiderio ed i genitori ora vogliono rispettare la sua volontà. I curdi catturano 157 terroristi

Olanda - sparatoria tram a Utrecht/ "Ha Ucciso per motivi familiari" : Tanis arrestato : Utrecht, sparatoria contro passeggeri tram: Gokman Tanis arrestato da polizia d'Olanda, video ultime notizie. Media turchi 'ha ucciso per motivi familiari'

Orsetti - l’italiano Ucciso dall’Isis : “Lotto per una battaglia di civiltà” : Sarebbe stato ucciso in un'imboscata Lorenzo Orsetti, il 32enne italiano che stava combattendo in Siria al fianco del Siryan democratic Force, l'alleanza delle milizie arabo e curde contro l'Isis. La notizia della morte e' stata confermata da fonti di sicurezza italiane. Secondo quanto si apprende, Orsetti si trovava a Baghuz, dove e' in corso la battaglia contro le ultime sacche di resistenza dell'Isis: assieme al suo battaglione sarebbe caduto ...

Marco Biagi - Mattarella : “Ucciso perché si occupava della coesione sociale. Brigate rosse sconfitte dall’unità del popolo” : “Le Brigate rosse sono state sconfitte dalla nostra società, dall’unità del nostro popolo”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenendo, a Modena, al convegno organizzato dalla Fondazione Marco Biagi in ricordo del giuslavorista ucciso a Bologna, il 19 marzo di 17 anni fa, dalle nuove Brigate rosse. “A noi – aggiunge il capo dello Stato – rimane il dovere della memoria, della memoria ...

Imane Fadil - il medico nucleare : “Potrebbe essere un delitto perfetto. Difficile capire che sostanza l’ha Ucciso” : Quello di Imane Fadil potrebbe essere stato un “delitto perfetto“. Cioè un omicidio in cui è impossibile trovare i colpevoli. Sempre se sarà confermata l’ipotesi dell’avvelenamento. Lo spiega Angelo Del Sole, professore di Diagnostica per immagini all’università degli Studi di Milano e direttore della Struttura complessa di Medicina nucleare dell’ospedale San Paolo del capoluogo lombardo. Il vero problema nelle indagini, ...

Insegnante Ucciso e bruciato nel vibonese - rito abbreviato per padre e figlio : Vibo Valentia - Il gip del Tribunale di Vibo Valentia, in accoglimento di una richiesta dell'avvocato Francesco Sabatino, ha disposto il giudizio con rito abbreviato nei confronti di Francesco ed Ezio ...

Chi era Lorenzo Orsetti - Ucciso dall’Isis in Siria : combatteva per la democrazia e la libertà : Trentatré anni, Lorenzo Orsetti si era arruolato con le truppe curde oltre un anno fa e combatteva contro i miliziani dello Stato Islamico. Diceva: "I curdi vogliono costruire una società più giusta più equa. L’emancipazione della donna, la cooperazione sociale, l’ecologia sociale e, naturalmente, la democrazia. Per questi ideali sarei stato pronto a combattere anche altrove".Continua a leggere