Tumori | mai una mammografia per il 15% delle italiane | la paura è il primo nemico

(Di venerdì 29 marzo 2019) Piuttosto che guardare in faccia ile affrontarlo, è meglio ignorare di averne uno. Sembrano pensarla così le donneche ‘sfuggono’ alla prevenzione anticancro. Non poche, secondo quanto confermano alcuni dati emersi dall’Osservatorio Prevenzione & Salute di UniSalute curato da Nomisma: l’indagine presentata a Milano, condotta su 1.300 connazionali dai 30 ai 65 anni, rileva che il 15% della popolazione target non ha mai fatto unae l’11% mai un Pap test. Perché? Ladi sapere è ilmotivo, indicato da oltre un terzo del campione (34%). Nella ‘top 5’ dei nemici che allontanano dagli esami specialistici seguono la pigrizia (31%), l’imbarazzo (24%), il pensiero di non averne bisogno (21%) e la mancanza di tempo (15%). L’Osservatorio ha anche cercato di tracciare un ‘identikit’ ...

