Truffati banche | Di Maio torna a premere su Tria | “Basta rinvii | decide chi ha i voti Dl

Banche : Di Maio - no rinvii su Truffati - decide chi ha voti : La commissione d'inchiesta sulle Banche "deve essere avviata il prima possibile per mettere la giustizia sociale al centro delle dinamiche bancarie. Gli italiani hanno il diritto di conoscere la ...

Truffati banche - Paragone a Tria : “Non toccare i soldi dei risparmiatori - altrimenti mi dimetto” : “Caro Tria, non toccare i soldi destinati ai risparmiatori. altrimenti mi dimetto“. A dirlo il senatore del M5s, Gianluigi Paragone, che a Montecitorio ha incontrato i Truffati delle banche messe in liquidazione. “I soldi ci sono, un miliardo e mezzo di euro che devono andare a queste persone” ha detto Paragone, in lizza per la presidenza della commissione d’inchiesta sugli istituti di credit L'articolo Truffati ...

M5s - Villarosa : “Salvini? Di Maio in versione Bud Spencer replica bene. Decreto su Truffati banche? Tria lo firmi subito” : “Salvini ci fa ombra? E’ vero, ma Luigi riesce a replicare bene. Adesso è in versione Bud Spencer“. Così, ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, il sottosegretario M5s alle Finanze, Alessio Villarosa, commenta ironicamente il rapporto di forza tra i due vicepresidenti del Consiglio. Il politico si esprime anche sull’esito delle elezioni regionali in Basilicata: “Per me ...

Di Maio e Salvini si contendono i Truffati dalle banche - di G. Colombo - : Salvini e Di Maio hanno scelto di assorbire questo malcontento e da qui hanno avuto origine le dichiarazioni contro il ministro dell'Economia del primo e il post su Facebook del secondo. Quella ...

Di Maio e Salvini si contendono i Truffati dalle banche : Domenica sera, Treviso. Matteo Salvini, accompagnato da Luca Zaia, ha un lungo incontro con Luigi Ugone, il capofila dell'associazione che riunisce i risparmiatori rimasti coinvolti nel crac delle banche venete. La tensione nella "base" è ai massimi livelli. Perché i decreti per i risarcimenti sono fermi sulla scrivania di Giovanni Tria: manca ancora la risposta di Bruxelles, che deve dire la sua sulle norme. Poche ore dopo, ...

Truffati banche - Salvini in pressing sul Tesoro : 'Tria firmi i decreti attuativi entro questa settimana oppure lo facciamo noi' : ... secondo cui sono ormai prossimi ad una soluzione i nodi sugli indennizzi ai risparmiatori colpiti dai crack bancari, tanto che il decreto attuativo del Ministero dell'Economia , reclamato da Matteo ...

Truffati banche - Salvini in pressing sul Tesoro : “Tria firmi i decreti attuativi entro questa settimana oppure lo facciamo noi” : Dice che i rapporti tra di loro sono “eccezionali“. Ma poi lo attacca, ironico fino a un certo punto: “Se poi mi firma i decreti attuativi per i rimborsi ai risparmiatori Truffati lo porto via per il week end”. Parola di Matteo Salvini, che arrivando al Policlinico di Milano ha parlato così del ministro dell’Economia Giovanni Tria. Il vicepremier, come ripetuto spesso negli ultimi giorni, vuole ...

Banche - Salvini incalza Tria sui rimborsi ai Truffati : "Firma o lo facciamo noi" : "Con tutto il garbo e l'educazione possibile, mi aspetto entro questa settimana i decreti del ministero dell'Economia o altrimenti li andiamo a scrivere noi". Arrivando all'inaugurazione del percorso museale I Tesori della Cà Granda al Policlinico di Milano, Matteo Salvini lancia un messaggio netto a Giovanni Tria. "I rapporti con il ministro - assicura - sono eccezionali". Ma, come riporta l'agenzia Adnkronos, il leader del Carroccio vuole ...

