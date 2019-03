Triathlon – Coppa del Mondo | gli azzurri in gara a New Plymouth

sportfair

(Di venerdì 29 marzo 2019): gliina Newper la nuova tappa didelDue settimane dopo la tappa australiana di Mooloolaba, ladelsi sposta in Nuova Zelanda per la prova di Newin programma per domenica 31 marzo. Saranno sei gliinall’imminente World Cup prevista su distanza sprint, tutti reduci dal precendente appuntamento australiano e impegnati in un periodo di allenamento proprio presso la sede di. Al via ci saranno: Giorgia Priarone (707), Angelica Olmo (C.S. Carabinieri), Gregory Barnaby (707), Gianluca Pozzatti (707), Delian Stateff (G.S. Fiamme Azzurre) e Davide Uccellari (G.S. Fiamme Azzurre).Durante la trasferta, glisono supportati da Andrea D’Aquino (Tecnico Squadra Nazionale) e Miriam Montuori (Fisioterapista). Grandi nomi si presenteranno alla partenza e renderanno ancora più selettiva la ...

zazoomnews : Triathlon Coppa del Mondo New Plymouth 2019: sei gli azzurri in gara in Nuova Zelanda - #Triathlon #Coppa #Mondo… - zazoomnews : Triathlon Coppa del Mondo New Plymouth 2019: sei gli azzurri in gara in Nuova Zelanda - #Triathlon #Coppa #Mondo… - Coninews : A due settimane da Mooloolaba i triathleti tornano in azione! ???????????? Domenica a New Plymouth sei azzurri saranno… -