Trend alert | la hobo bag sarà la borsa dell’estate

(Di venerdì 29 marzo 2019) Laè un modello diampio, comodo, capiente… insomma, perfetto per noi donne che abbiamo sempre mille cose da metterci dentro! Questa primavera promette di tornare ad essere (finalmente!) un grande. Per noi amanti della comodità, è arrivato finalmente il nostro modello ideale!, labag: perchè si chiama così Letteralmentebag significada vagabondo, perchè ricorda le sacche di tela che i vagabondi portavano annodate al bastone. Per noi donne dall’anima vagabonda, o meglio, per noi donne che vagabondiamo da un posto all’altro ogni giorno tra casa, lavoro e figli da prendere e portare ovunque, questo genere di accessorio può davvero essere provvidenziale: è leggera e capientissima oltre che comoda, grazie all’ampia tracolla a mezzaluna.Fonte Pinterest, labag: il modello di Gucci Le grandi ...

