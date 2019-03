Trame Il Segreto | Saul finisce in prigione dopo aver difeso Julieta da Lamberto Molero

Il segreto - l’omicidio di Antolina : anticipazioni Trame dal 31 marzo al 5 aprile : Le trame de Il segreto non si fermano mai e, come sempre, Puente Viejo brulica di intrighi, accordi sottobanco, complotti e chi più ne ha più ne metta. Di conseguenza prosegue la messa in onda dei nuovi episodi, che vediamo trasmessi tutti i giorni della settimana a esclusione del sabato. Le nuove puntate vanno in onda ogni giorno dalle 16.30 in poi su Canale 5. Attenzione: la domenica l’appuntamento è doppio e inizia leggermente prima, ...

Trame spagnole Il Segreto : Francisca ostacola la nuova storia d'amore del suo ex pupillo : Le Trame dello sceneggiato di origini iberiche “Il Segreto”, che continua ad appassionare milioni di telespettatori, sono sempre ricche di novità esclusive. A proposito di cambiamenti, nelle prossime puntate spagnole l’uscita di scena di Don Anselmo, Saul Ortega e Julieta Uriarte segnerà l’arrivo di tre nuovi personaggi. Si tratta di Lola Margò, che tornerà a far battere il cuore al perfido Prudencio, ma anche di Marchena che verrà assunto come ...

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : tre nuovi personaggi nelle Trame della Soap : Marchena, Lola e María Elena Casado de Brey sono i tre nuovi protagonisti de Il Segreto. Scopriamo chi sono e come si inseriranno nelle vicende di Puente Viejo.

Il Segreto - Trame iberiche : Maria Elena fidanzata del Mesia - Prudencio cotto di Lola : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate in onda ad aprile in Spagna, annunciano l'arrivo di Marchena e Lola, i quali interagiranno con Prudencio, rimasto solo dopo la partenza di suo fratello. Poco dopo arriverà anche Maria Elena, la nuova conquista di Fernando. Il Segreto: l'arrivo di Marchena Il Segreto è una delle soap ...

Trame - Il Segreto : Mauricio e Raimundo non credono nella buonafede di Fernando : Nuovo spazio dedicato ad Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra che ogni giorno emoziona i telespettatori di Canale 5. Le anticipazioni delle puntate che saranno trasmesse nelle prossime settimane, svelano che Mauricio e Raimundo dubiteranno che Fernando li stia davvero aiutando a liberare Alfonso e Emilia. Il Segreto: Fernando responsabile del rapimento di Alfonso e Emilia Il ritorno di Maria coinciderà con il sequestro di Emilia e ...

Il Segreto - Trame spagnole : Isaac entra in possesso dei test di gravidanza di Antolina : Le vicende della telenovela Il Segreto nata dalla penna di Aurora Guerra sono sempre pronte a stupire il pubblico. Come vi abbiamo raccontato negli articoli precedenti, nel capitolo spagnolo numero 2043 colui che si è appropriato dell’eredità di Elsa Laguna è stato rintracciato da Isaac Guerrero. Si tratta del dottor Alvaro Fernandez che gli ha fatto una promessa dopo aver svelato al falegname di essersi alleato con Antolina contro la donna che ...

Trame Il Segreto : Isaac chiede spiegazioni ad Elsa per avergli nascosto il suo passato : Eccoci tornati con un nuovo appuntamento dedicato alla serie televisiva iberica “Il Segreto” in onda dal lunedì alla domenica sulla rete ammiraglia Mediaset. Le anticipazioni delle puntate che il pubblico italiano avrà modo di vedere le prossime settimane, svelano che Isaac Guerrero, dopo aver avuto la conferma che sua moglie Antolina gli ha detto la verità sul passato burrascoso di Elsa Laguna, affronterà la diretta interessata. Il carpentiere ...

Il Segreto - Trame al 6 aprile : la Laguna accusa Antolina della morte di Don Amancio : Le anticipazioni de Il Segreto in onda da domenica 31 marzo a sabato 6 aprile svelano che Julieta e Saul indagheranno su Raimundo e Gonzalo, mentre Hipolito e Gracia lasceranno Puente Viejo. Infine Elsa verrà presa per pazza da tutto il popolo dopo aver fatto delle gravi accuse contro Antolina. Il Segreto: Antolina uccide Don Amancio Don Amancio rivelerà alla figlia che le prove per smascherare Antolina sono contenute nella borsa che aveva al ...

Trame Il Segreto prossima settimana : Elsa ferita gravemente - Gracia ricatta Hipolito : La soap opera di origini spagnole “Il Segreto” continua ad appassionare il pubblico. Nelle puntate in onda in Italia la prossima settimana, Elsa Laguna verrà ferita gravemente dalla sua ex ancella Antolina, ma per fortuna riuscirà a sopravvivere. Gracia Hermosa invece sempre più vicina al parto, deciderà di recarsi in Svizzera su consiglio di Catalina, con la convinzione di poter dare alla luce la creatura che aspetta con meno complicazioni. La ...

IL SEGRETO - anticipazioni e Trame dal 31 marzo al 6 aprile 2019 : anticipazioni e trame telenovela Il SEGRETO da domenica 31 marzo a sabato 6 aprile 2019: Amancio si risveglia e rivela ad Elsa che le prove in grado di dimostrare il complotto tra Antolina e Jesus sono contenute in una tracolla che ha perso nel luogo in cui ha avuto l’incidente; la Laguna si reca sul posto e trova le lettere, ma Antolina – dopo aver sentito il dialogo tra la ragazza e il padre – non esita ad uccidere Amancio ...

Il Segreto Trame spagnole : Guerrero scopre il piano tra Antolina e il promesso sposo di Elsa : Nuovo spazio incentrato sullo sceneggiato spagnolo “Il Segreto” nato dalla penna dell'autrice Aurora Guerra. Come vi abbiamo raccontato negli articoli precedenti, nelle puntate iberiche recenti Elsa Laguna stava per mettere un punto definitivo alla sua passata relazione con Isaac Guerrero. La sorella del defunto Jesus si è gettata tra le braccia del dottor Alvaro Fernandez, senza però sapere i reali interessi dell'uomo. Quest'ultimo ha ...

Il Segreto - Trame questa settimana : Don Amancio in fin di vita - il ritorno di Gonzalo : Le anticipazioni de Il Segreto, in onda questa settimana su Canale 5, svelano che Gonzalo porrà fine alla vita di Donna Francisca; Fernando cercherà di nascondere le prove della colpevolezza dell'ex sacerdote, facendo credere che la donna sia morta durante il sonno. Il Segreto: Gonzalo irrompe alla Casona Dagli spoiler si evince che tutti i paesani di Puente Viejo si accingeranno a rendere omaggio alla Montenegro, recandosi in massa alla Villa. ...

Trame spagnole - Il Segreto : Donna Francisca ritorna con intenzioni bellicose : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, in onda da tanti anni sul canale del biscione. Le anticipazioni delle puntate spagnole, in onda tra qualche mese in Italia, si soffermano su Donna Francisca, interpretata da Maria Bouzas. La dark lady, infatti, tornerà a Puente Viejo più cattiva di prima dopo aver finto la sua morte. Francisca Montenegro esce di scena Donna Francisca tornerà ad essere la ...

Anticipazioni Il Segreto - Trame dal 25 al 31 marzo : Francisca si finge morta : Nel corso dell’ultima settimana della telenovela iberica Il Segreto, abbiamo assistito a diverse vicissitudini tra cui il ritorno inaspettato di Gonzalo. Quest’ultimo ha fatto irruzione nello studio di Donna Francisca - ancora catatonica - e le ha sparato a sangue freddo, presumibilmente uccidendola. Tuttavia la Montenegro stupirà tutti facendo credere di essere morta. Spoiler Il Segreto: Gonzalo alla veglia funebre di Francisca, i sospetti di ...