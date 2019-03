Traffico Roma del 29-03-2019 ore 19 | 30

Traffico Roma del 29-03-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 29 MARZO 2019 ORE 18.20 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE CODE TRA LO SVINCOLO PER LA BUFALOTTA E QUELLO DELLA CASILINA IN CARREGGIATA INTERNA, PER UN ALTRO INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI DALLO SVINCOLO PER FIUMICINO FINO ALLA RomaNINA IN TANGENZIALE CODE TRA LA GALLERIA GIOVANNI XIII E CORSO FRANCIA ...

Traffico Roma del 29-03-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 29 MARZO 2019 ORE 18.20 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE CODE TRA LO SVINCOLO PER LA BUFALOTTA E QUELLO DELLA CASILINA IN CARREGGIATA INTERNA, PER UN ALTRO INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI DALLO SVINCOLO PER FIUMICINO FINO ALLA RomaNINA IN TANGENZIALE CODE TRA LA GALLERIA GIOVANNI XIII E CORSO FRANCIA ...

Traffico Roma del 29-03-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 29 MARZO 2019 ORE 17:50 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE CODE TRA LO SVINCOLO PER LA BUFALOTTA E QUELLO DELLA CASILINA IN CARREGGIATA INTERNA, PER UN ALTRO INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI DALLO SVINCOLO PER FIUMICINO FINO ALL’APPIA. . INTENSO IL Traffico SU ...

Traffico Roma del 29-03-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 29 MARZO 2019 ORE 17:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE CODE TRA LO SVINCOLO PER LA BUFALOTTA E QUELLO DELL’APPIA IN CARREGGIATA INTERNA, PER UN ALTRO INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI DALLO SVINCOLO PER FIUMICINO FINO ALL’APPIA. . INTENSO IL Traffico SU VIA ...

Traffico Roma del 29-03-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 29 MARZO 2019 ORE 16:50 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE CODE TRA LO SVINCOLO PER LA BUFALOTTA E LO SVINCOLO PER LA A24 Roma TERAMO IN CARREGGIATA INTERNA, PROSEGUENDO CI SONO CODE TRA LO SVINCOLO DELLA PRENESTINA E QUELLO DELL’APPIA ..CODE A TRATTI PER UN INCDENTE SU VIA ...

Traffico Roma del 29-03-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 29 MARZO 2019 ORE 15:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCDENTE CODE TRA LO SVINCOLO PER LA BUFALOTTA E LO SVINCOLO PER LA A24 Roma TERAMO IN CARREGGIATA INTERNA, ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE PER Traffico INTENSO TRA LO SVINCOLO DELLA PONTINA E LA STATALE 7 APPIA.. A ...

Traffico Roma del 29-03-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 29 MARZO 2019 ORE 15:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCDENTE CODE TRA LO SVINCOLO PER LA BUFALOTTA E LO SVINCOLO PER LA A24 Roma TERAMO IN CARREGGIATA INTERNA, ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE PER Traffico INTENSO TRA LO SVINCOLO DELLA PONTINA E LA STATALE 7 APPIA.. A ...

Traffico Roma del 29-03-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma DI VENERDÌ 29 MARZO 2019 ORE 13:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI UN INCIDENTA RALLENTA IL Traffico IN VIA DI GROTTA PERFETTA IN PROSSIMITA’ DI VIA PICO DELLA MIRANDOLA. RALLENTAMENTI SULLA VIA PINETA SACCHETTI TRA ENRICO PESTALOZZI E VIA EMMA PARODI IN DIREZIONE BOCCEA, RALLENTAMENTI ANCHE VERSO LA TRIONFALE TRA VIA DI SAN CLETO PAPA E LARGO AGOSTINO ...

Traffico Roma del 29-03-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma DI VENERDÌ 29 MARZO 2019 ORE 13:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI UN INCIDENTA RALLENTA IL Traffico IN VIA DI GROTTA PERFETTA IN PROSSIMITA’ DI VIA PICO DELLA MIRANDOLA. RALLENTAMENTI SULLA VIA PINETA SACCHETTI TRA ENRICO PESTALOZZI E VIA EMMA PARODI IN DIREZIONE BOCCEA, RALLENTAMENTI ANCHE VERSO LA TRIONFALE TRA VIA DI SAN CLETO PAPA E LARGO AGOSTINO ...

Traffico Roma del 29-03-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma DI VENERDÌ 29 MARZO 2019 ORE 11:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO LA CIRCOLAZIONE E’ TORNATA REGOLARE IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE . RIMANE TRAFFICATA INVECE LA VIA CASSIA CON RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA DI GROTTAROSSA IN ENTRATA IN CITTA’. RALLENTATAMENTI ANCHE SULLA TANGENZIALE A PARTIRE DALLA GALLERIA GIOVANNI XIII , A CAUSA DELLA ...

Traffico Roma del 29-03-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma DI VENERDÌ 29 MARZO 2019 ORE 11:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO LA CIRCOLAZIONE E’ TORNATA REGOLARE IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE . RIMANE TRAFFICATA INVECE LA VIA CASSIA CON RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA DI GROTTAROSSA IN ENTRATA IN CITTA’. RALLENTATAMENTI ANCHE SULLA TANGENZIALE A PARTIRE DALLA GALLERIA GIOVANNI XIII , A CAUSA DELLA ...

Traffico Roma del 29-03-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma DI VENERDÌ 29 MARZO 2019 ORE 09:50 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SULLA VIA FLAMINIA UN INCIDENTE INCOLONNA IL Traffico DAL RACCORDO A VIALE TOR DI QUINTO IN ENTRATA IN CITTA’. SEMPRE PER UN INCIDENTE CI SONO RALLENTAMENTI IN VIA MATTIA BATTISTINI IN PROSSIMITA’ DI VIA ADRIANO I CI SONO CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO DALLA BUFALOTTA ALLA VIA ...

Traffico Roma del 29-03-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma DI VENERDÌ 29 MARZO 2019 ORE 09:50 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SULLA VIA FLAMINIA UN INCIDENTE INCOLONNA IL Traffico DAL RACCORDO A VIALE TOR DI QUINTO IN ENTRATA IN CITTA’. SEMPRE PER UN INCIDENTE CI SONO RALLENTAMENTI IN VIA MATTIA BATTISTINI IN PROSSIMITA’ DI VIA ADRIANO I CI SONO CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO DALLA BUFALOTTA ALLA VIA ...

Traffico Roma del 29-03-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma DI VENERDÌ 29 MARZO 2019 ORE 09:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI TRAFFICATA LA VIA CASSIA CON RALLENTAMENTI TRA LA VIA BRACCIANESE E LA VIA TRIONFALE IN ENTRATA A Roma, PROSEGUENDO CI SONO RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI STESSA SITUAIONE SULLA VIA FLAMINIA DA CASTEL GIUBILEO A VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA IN CITTA’. CI SONO CODE LUNGO LA ...