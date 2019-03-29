MFantinati : Anche oggi #28marzo si parla di indagini e di Pd. Questa volta con il babbo di Renzi - BonisoliAlberto : La #viadellaseta torna fiorente grazie agli accordi storici stipulati oggi a Villa Madama a #Roma tra #Italia e… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Traffico Roma del 29-03-2019 ore 18:30', su #spreaker #incidenti_roma_oggi… -
Traffico Roma del 29-03-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 29 MARZO 2019 ORE 17:50 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE CODE TRA LO SVINCOLO PER LA BUFALOTTA E QUELLO DELLA CASILINA IN CARREGGIATA INTERNA, PER UN ALTRO INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI DALLO SVINCOLO PER FIUMICINO FINO ALL’APPIA. . INTENSO IL Traffico SU ...
Traffico Roma del 29-03-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 29 MARZO 2019 ORE 17:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE CODE TRA LO SVINCOLO PER LA BUFALOTTA E QUELLO DELL’APPIA IN CARREGGIATA INTERNA, PER UN ALTRO INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI DALLO SVINCOLO PER FIUMICINO FINO ALL’APPIA. . INTENSO IL Traffico SU VIA ...
Traffico Roma del 29-03-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 29 MARZO 2019 ORE 16:50 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE CODE TRA LO SVINCOLO PER LA BUFALOTTA E LO SVINCOLO PER LA A24 Roma TERAMO IN CARREGGIATA INTERNA, PROSEGUENDO CI SONO CODE TRA LO SVINCOLO DELLA PRENESTINA E QUELLO DELL’APPIA ..CODE A TRATTI PER UN INCDENTE SU VIA ...
Traffico Roma del 29-03-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 29 MARZO 2019 ORE 15:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCDENTE CODE TRA LO SVINCOLO PER LA BUFALOTTA E LO SVINCOLO PER LA A24 Roma TERAMO IN CARREGGIATA INTERNA, ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE PER Traffico INTENSO TRA LO SVINCOLO DELLA PONTINA E LA STATALE 7 APPIA.. A ...
Traffico Roma del 29-03-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 29 MARZO 2019 ORE 15:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCDENTE CODE TRA LO SVINCOLO PER LA BUFALOTTA E LO SVINCOLO PER LA A24 Roma TERAMO IN CARREGGIATA INTERNA, ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE PER Traffico INTENSO TRA LO SVINCOLO DELLA PONTINA E LA STATALE 7 APPIA.. A ...
Traffico Roma del 29-03-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma DI VENERDÌ 29 MARZO 2019 ORE 13:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI UN INCIDENTA RALLENTA IL Traffico IN VIA DI GROTTA PERFETTA IN PROSSIMITA’ DI VIA PICO DELLA MIRANDOLA. RALLENTAMENTI SULLA VIA PINETA SACCHETTI TRA ENRICO PESTALOZZI E VIA EMMA PARODI IN DIREZIONE BOCCEA, RALLENTAMENTI ANCHE VERSO LA TRIONFALE TRA VIA DI SAN CLETO PAPA E LARGO AGOSTINO ...
Traffico Roma del 29-03-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma DI VENERDÌ 29 MARZO 2019 ORE 13:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI UN INCIDENTA RALLENTA IL Traffico IN VIA DI GROTTA PERFETTA IN PROSSIMITA’ DI VIA PICO DELLA MIRANDOLA. RALLENTAMENTI SULLA VIA PINETA SACCHETTI TRA ENRICO PESTALOZZI E VIA EMMA PARODI IN DIREZIONE BOCCEA, RALLENTAMENTI ANCHE VERSO LA TRIONFALE TRA VIA DI SAN CLETO PAPA E LARGO AGOSTINO ...
Traffico Roma del 29-03-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma DI VENERDÌ 29 MARZO 2019 ORE 11:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO LA CIRCOLAZIONE E’ TORNATA REGOLARE IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE . RIMANE TRAFFICATA INVECE LA VIA CASSIA CON RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA DI GROTTAROSSA IN ENTRATA IN CITTA’. RALLENTATAMENTI ANCHE SULLA TANGENZIALE A PARTIRE DALLA GALLERIA GIOVANNI XIII , A CAUSA DELLA ...
Traffico Roma del 29-03-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma DI VENERDÌ 29 MARZO 2019 ORE 11:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO LA CIRCOLAZIONE E’ TORNATA REGOLARE IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE . RIMANE TRAFFICATA INVECE LA VIA CASSIA CON RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA DI GROTTAROSSA IN ENTRATA IN CITTA’. RALLENTATAMENTI ANCHE SULLA TANGENZIALE A PARTIRE DALLA GALLERIA GIOVANNI XIII , A CAUSA DELLA ...
Traffico Roma del 29-03-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma DI VENERDÌ 29 MARZO 2019 ORE 09:50 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SULLA VIA FLAMINIA UN INCIDENTE INCOLONNA IL Traffico DAL RACCORDO A VIALE TOR DI QUINTO IN ENTRATA IN CITTA’. SEMPRE PER UN INCIDENTE CI SONO RALLENTAMENTI IN VIA MATTIA BATTISTINI IN PROSSIMITA’ DI VIA ADRIANO I CI SONO CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO DALLA BUFALOTTA ALLA VIA ...
Traffico Roma del 29-03-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma DI VENERDÌ 29 MARZO 2019 ORE 09:50 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SULLA VIA FLAMINIA UN INCIDENTE INCOLONNA IL Traffico DAL RACCORDO A VIALE TOR DI QUINTO IN ENTRATA IN CITTA’. SEMPRE PER UN INCIDENTE CI SONO RALLENTAMENTI IN VIA MATTIA BATTISTINI IN PROSSIMITA’ DI VIA ADRIANO I CI SONO CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO DALLA BUFALOTTA ALLA VIA ...
Traffico Roma del 29-03-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma DI VENERDÌ 29 MARZO 2019 ORE 09:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI TRAFFICATA LA VIA CASSIA CON RALLENTAMENTI TRA LA VIA BRACCIANESE E LA VIA TRIONFALE IN ENTRATA A Roma, PROSEGUENDO CI SONO RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI STESSA SITUAIONE SULLA VIA FLAMINIA DA CASTEL GIUBILEO A VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA IN CITTA’. CI SONO CODE LUNGO LA ...
Traffico Roma del 29-03-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma DI VENERDÌ 29 MARZO 2019 ORE 08:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SULLA VIA BRACCIANESE PERMANGONO CODE A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA VIA DI TRAGLIATELLA E LA FRAZIONE DI OSTERIA NUOVA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE C’E’ MOLTO Traffico SULLA VIA FLAMINIA CON RALLENTAMENTI E CODE DA CASTEL GIUBILEO A VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA IN CITTA’. CI SONO CODE LUNGO LA ...
Traffico Roma del 29-03-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma DI VENERDÌ 29 MARZO 2019 ORE 08:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SULLA VIA BRACCIANESE PERMANGONO CODE A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA VIA DI TRAGLIATELLA E LA FRAZIONE DI OSTERIA NUOVA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE C’E’ MOLTO Traffico SULLA VIA FLAMINIA CON RALLENTAMENTI E CODE DA CASTEL GIUBILEO A VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA IN CITTA’. CI SONO CODE LUNGO LA ...
Traffico Roma del 29-03-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma DI VENERDÌ 29 MARZO 2019 ORE 07:50 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SULLA VIA BRACCIANESE UN INCIDENTE INCOLONNA IL Traffico TRA VIA DI TRAGLIATELLA E LA FRAZIONE DI OSTERIA NUOVA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE Traffico IN AUMENTO SULLE CONSOLARI IN ENTRATA IN CITTA’ CI SONO CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO DALLA VIA CASILINA ALLA VIA ...