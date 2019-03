Traffico Roma del 29-03-2019 ore 08 | 30

Traffico Roma del 29-03-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma DI VENERDÌ 29 MARZO 2019 ORE 07:50 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SULLA VIA BRACCIANESE UN INCIDENTE INCOLONNA IL Traffico TRA VIA DI TRAGLIATELLA E LA FRAZIONE DI OSTERIA NUOVA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE Traffico IN AUMENTO SULLE CONSOLARI IN ENTRATA IN CITTA’ CI SONO CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO DALLA VIA CASILINA ALLA VIA ...

Traffico Roma del 29-03-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 29 MARZO 2019 ORE 7:20 Simone Cerchiara DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE GIÀ RALLENTATA LA CIRCOLAZIONE SULLA TANGENZIALE ALL’ALTEZZA DI CORSO FRANCIA DIREZIONE SALARIA; LA CHIUSURA DELL’USCITA DI CORSO FRANCIA-VIGNA CLARA COMPORTA RIPERCUSSIONI. SI PROCEDE IN CODA SULLA VIA FLAMINIA. CONSUETI DISAGI TRA IL ...

Traffico Roma del 28-03-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma DI GIOVEDÌ 28 MARZO 2019 ORE 19.50 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI ANCORA CODE PER INCIDENTE IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII FINO A VIA FRANCESCO MARCONI SI STA IN CODA PER INCIDENTE ANCHE IN VIA DI MONTE VERDE ED ANCORA SULLA VIA CASSIA TRA VIA DI GROTTAROSSA E IL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ...

Traffico Roma del 28-03-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma DI GIOVEDÌ 28 MARZO 2019 ORE 19.20 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI LUNGHE CODE PER INCIDENTE IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI GIA’ A PRTIRE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII FINO A VIA FRANCESCO MARCONI MOLTO Traffico E’ SEGNALATO ANCHE SULLA VIA PONTINA CON CODE DAL RACCORDO ANULARE ALL’EUR NELLE DUE DIREZIONI CODE PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOR ...

Traffico Roma del 28-03-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma DI GIOVEDÌ 28 MARZO 2019 ORE 18.20 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI ENTRIAMO SUBITO SUL RACCORDO ANULARE , DOVE IL Traffico AL MOMENTO È PARTICOLARMENTE INTENSO. IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA CON CODE TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E LA RomaNINA E IN CARREGGIATA INTERNA, INVECE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA LA CASSIA E LA SALARIA E TRA BUFALOTTA E E LA VIA APPIA CODE ...

Traffico Roma del 28-03-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma DI GIOVEDÌ 28 MARZO 2019 ORE 18.20 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI ENTRIAMO SUBITO SUL RACCORDO ANULARE , DOVE IL Traffico AL MOMENTO È PARTICOLARMENTE INTENSO. IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA CON CODE TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E LA RomaNINA E IN CARREGGIATA INTERNA, INVECE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA LA CASSIA E LA SALARIA E TRA BUFALOTTA E E LA VIA APPIA CODE ...

Traffico Roma del 28-03-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma DI GIOVEDÌ 28 MARZO 2019 ORE 17.50 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI DA SEGNALARE AL MOMENTO DIVERSI INCIDENTI, QUELLO AVVENUTO SU VIALE EUROPA ALL’EUR RALLENTA IN Traffico ALL’ALTEZZA DELLA CRISTOFORO COLOMBO. ALTRO INCIDENTE IN VIA TUSCOLANA ALTEZZA ARCO DI TRAVERTINO ED ANCORA SU VIA APPIA NUOVA NEI PRESSI DI VIA ALMONE SULLA PRENESTINA ALL’INCROCIO CON VIA ...

Traffico Roma del 28-03-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma DI GIOVEDÌ 28 MARZO 2019 ORE 17.20 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Nulla di nuovo sulle strade della capitale CODE PER UN INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA VIA DEL MARE E LO SVINCOLO PER L’ARDEATINA , ALTRE CODE IN CARREGGIATA INTERNA, PER Traffico TRA BUFALOTTA E PRENESTINA SULLA TANGENZIALE, CI SONO RALLENTAMENTI E CODE A PARTIRE ...

Traffico Roma del 28-03-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma DI GIOVEDÌ 28 MARZO 2019 ORE 16:50 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CODE PER UN INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA VIA DEL MARE E LO SVINCOLO PER L’ARDEATINA , ALTRE CODE IN CARREGGIATA INTERNA, PER Traffico TRA BUFALOTTA E PRENESTINA SULLA TANGENZIALE, CI SONO RALLENTAMENTI E CODE A PARTIRE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII F INO ALLO ...

Traffico Roma del 28-03-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma DI GIOVEDÌ 28 MARZO 2019 ORE 15:20 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SI ALLUNGANO LE CODE PROVOCATE DA UN INCIDENTE SULLA VIA PONTINA DIREZIONE Roma ALL’ALTEZZA DI CASTEL RomaNO ALTRO INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA POCO DOPO LO SVINCOLO PER LA VIA APPIA , SI STANNO FORMANDO RALLENTAMENTI E CODE A PARTIRE DALLO SVINCOLO PERLA CRISTOFORO ...

Traffico Roma del 28-03-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma DI GIOVEDÌ 28 MARZO 2019 ORE 15:20 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SI ALLUNGANO LE CODE PROVOCATE DA UN INCIDENTE SULLA VIA PONTINA DIREZIONE Roma ALL’ALTEZZA DI CASTEL RomaNO ALTRO INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA POCO DOPO LO SVINCOLO PER LA VIA APPIA , SI STANNO FORMANDO RALLENTAMENTI E CODE A PARTIRE DALLO SVINCOLO PERLA CRISTOFORO ...

Traffico Roma del 28-03-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma DI GIOVEDÌ 28 MARZO 2019 ORE 13:20 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE SONO TERMINATE LE CODE TRA APPIA E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA CAUSATE DA UN PRECEDENTE INCIDENTE , ORA SI TRANSITA REGOLARMENTE SULL’INTERO ANELLO ALTRE CODE PER INCIDENTE SULLA VIA PONTINA DIREZIONE Roma ALL’ALTEZZA DI CASTEL RomaNO SI TRANSITA CON DIFFICOLTA’ ANCHE ...

Traffico Roma del 28-03-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma DI GIOVEDÌ 28 MARZO 2019 ORE 13:20 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE SONO TERMINATE LE CODE TRA APPIA E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA CAUSATE DA UN PRECEDENTE INCIDENTE , ORA SI TRANSITA REGOLARMENTE SULL’INTERO ANELLO ALTRE CODE PER INCIDENTE SULLA VIA PONTINA DIREZIONE Roma ALL’ALTEZZA DI CASTEL RomaNO SI TRANSITA CON DIFFICOLTA’ ANCHE ...

Traffico Roma del 28-03-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma DI GIOVEDÌ 28 MARZO 2019 ORE 11:20 MARIA BARBARA TAORMINA DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI IN CITTA’ DUE GLI INCIDENTI CHE PROVOCANO CODE, IL PRIMO SU VIA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI VIA DI ROCCA CENCIA ED UN ALTRO IN VIA CAVOUR IN PROSSIMITA’ DI VIA SEI SERPENTI INCOLONNAMENTI LUNGO IN VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, CI SONO RALLENTAMENTI E CODE A ...