Tra revenge porn | porto d' armi | diritti civili e Ius soli | il giorno più lungo per la

Revenge Porn : cos’è e quanto è diffuso Tra i più giovani : Circa 1 adolescente su 4, almeno una volta nella vita, ha scambiato immagini intime con un partner. Tra questi, 1 su 7 è stato vittima di diffusione non autorizzata mentre 1 su 8 è stato "solamente" minacciato. Questi i numeri sul fenomeno al centro del dibattito politico italiano in questi giorni.La tecnologia è sempre più presente nelle nostre vite e anche le relazioni si stanno trasformando. Una delle conseguenze ...

Revenge porn - Salvini assicura 'Diventerà reato. È una nosTra battaglia'. Conte 'Subito la legge' : ROMA - Prima le liti in Aula . Il voto contrario alla proposta dell'opposizione sul Revenge porn. Poi una marcia indietro sostanziale. Con Luigi Di Maio che annuncia: 'Martedì voteremo sì'. E Matteo ...

Revenge porn e Congresso a Verona - certa desTra è indifferente ai diritti : Lega e M5S hanno fatto in modo che non passasse la norma contro il Revenge porn (nonostante Di Maio abbia poi aperto sulla possibilità di approvarlo). Tanto fumo per niente. Tante balle sull’interesse per la lotta contro la violenza sulle donne per poi latitare sull’unica norma attualmente indispensabile. E mentre la Lega si assicura il consenso di quel popolo dal grilletto facile che vuol essere libero di sparare a chiunque minacci ...

[Il caso] Famiglia - casTrazione chimica - revenge porn - genitore 1 e genitore 2 : le armi di disTrazione di massa di Salvini e Di Maio per non ... : Oltre 70 nomi, molti big della politica nazionale e internazionale: oltre Salvini, che pochi giorni fa ha ripetuto di essere "contrario all'utero in affitto e ai bambini in vendita", c'è il ...

Caos Camera su revenge porn - casTrazione chimica divide M5s-Lega : E' Caos alla Camera sul reato di revenge porn, che tutte le opposizioni vorrebbero inserire nel ddl 'codice rosso' scontrandosi con il muro innalzato dai 5 stelle, appoggiati dalla Lega. E scoppia la protesta in Aula, con le deputate di Forza Italia che si schierano nell'emiciclo di fronte ai banchi del governo, proprio sotto lo scranno piu' alto della presidenza, 'occupando' di fatto i posti riservati all'esecutivo. Protesta a cui si aggiungono ...

Revenge porn - parere conTrario della maggioranza Prestigiacomo si scaglia contro i banchi del governo : Scontro in aula alla Camera oggi durante l'esame del disegno di legge Codice Rosso per le denunce di violenza sulle donne. La proposta delle opposizioni sul Revenge porn è stata bocciata con voto segreto: 218 sì e 232 no. La decisione della maggioranza di governo è arrivata dopo la sospensione della seduta, stabilita per permettere al comitato della commissione Giustizia di discutere l'emendamento della deputata Federica Zanella (Forza ...

Alla Camera. CasTrazione chimica e 'revenge porn' : il Codice rosso è già nel caos : ... vale a dire la diffusione per vendetta di immagini private, soprattutto tramite i social network, che è stata al centro negli ultimi mesi di almeno due casi di cronaca scottanti: primo, quello della ...

Revenge porn sTralciato - caos alla Camera : deputate Fi e Pd occupano banchi del governo : Il tema più spinoso era quello della castrazione chimica, che ha diviso Lega e Cinque Stelle, con tanto di botta e risposta fra il ministro Giulia Grillo e Matteo Salvini. Ma a far salare il...

Il pasticciaccio del revenge porn Tra Camera e Senato : Mentre in Senato si presentava una proposta di legge targata M5s sull’introduzione del reato di revenge porn, alla Camera la...

Revenge porn sTralciato - deputate Fi e Pd occupano i banchi del governo : Caos in aula durante l'esame del ddl "Codice rosso". Stefania Prestigiacomo e un gruppo di deputate di Fi hanno tentato un "assalto" ai banchi del governo. Prestigiacomo...

La legge "codice rosso" si è incagliata su revenge porn e casTrazione chimica : È caos alla Camera sul reato di revenge porn, che tutte le opposizioni vorrebbero inserire nel disegno di legge 'codice rosso' scontrandosi con il muro innalzato dai 5 stelle, appoggiati dalla Lega. E scoppia la protesta in Aula, con le deputate di Forza Italia che si schierano nell'emiciclo di fronte ai banchi del governo, proprio sotto lo scranno più alto della presidenza, 'occupando' di fatto i posti riservati all'esecutivo. ...

Revenge porn sTralciato - deputate Fi e Pd occupano i banchi del goveno : Caos in aula durante l'esame del ddl "Codice rosso". Stefania Prestigiacomo e un gruppo di deputate di Fi hanno tentato un "assalto" ai banchi del governo. Prestigiacomo...

Revenge porn sTralciato : deputate di FI e Pd occupano i banchi del governo Video : Bocciato l'emendamento che avrebbe trasformato in reato la diffusione non autorizzata di materiale intimo altrui. Proteste in aula. L'esame del testo slitta a martedì. Sarti (M5S): «Serve una discussione più ampia». Boldrini: «Occasione persa»

Tiziana vittima del revenge porn - la mamma si commuove in Senato : 'Trattata come una prostituta' : 'Non dimenticherò mai gli ultimi giorni insieme'. Maria Teresa, mamma di Tiziana, si è commossa ricordando la figlia nel corso della conferenza...