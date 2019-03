Tra Lega e M5S si apre pure il caso del “processo Montante”

ilfogliettone

(Di venerdì 29 marzo 2019) "Morra chieda a Conte". L'ennesima frizione-Cinquestelle si consuma sul processo Montante e la mancata costituzione del ministero dell'Interno come parte civile. Nicola Morra, presidente M5s della commissione Antimafia, chiede conto a Salvini di tale scelta. La risposta del Viminale non si fa attendere: "Il ministero voleva costituirsi parte civile nel processo ad Antonello Montante, l'ex presidente di Confindustria Sicilia arrestato lo scorso anno. E lo aveva segnalato il 12 ottobre 2018 a Palazzo Chigi, che non lo ha ritenuto opportuno e il 18 ottobre ha negato la richiesta di autorizzazione sulla base del parere contrario reso dall'Avvocatura dello Stato due giorni prima. Per ulteriori delucidazioni Morra potra' rivolgersi al presidente Conte".Morra, da parte sua, annuncia che Salvini sara' sentito in Antimafia per chiarire "questa scelta politica e simbolica assai ...

