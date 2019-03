Toro | un anno senza il tremendismo granata del Mondo

Oroscopo dell'11 marzo : novità in amore per Vergine e Bilancia - Toro in affanno : L'Oroscopo del giorno 11 marzo 2019 cosa dice in merito all'inizio della nuova settimana? Riguardo l'Astrologia sui dodici segni il prossimo lunedì si prevede molto fortunato per coloro appartenenti ai segni della Vergine e della Bilancia. Tra questi qualcuno potrebbe essere chiamato per un lavoro particolare. In questi giorni a dominare su tutto una grande forza d'animo e tanto coraggio. In arrivo ottime notizie come anche inaspettate delusioni ...