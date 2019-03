Tornano su JOI Premium Mediaset i nuovi episodi di «Will e Grace»

digital-news

(Di venerdì 29 marzo 2019) Oltre un decennio dopo l’ultima stagione, «» è tornata e ha convinto senza se e senza ma. La comedy che ha segnato il costume e conquistato 51 premi e 198 nomination - giunge alla 10° edizione (la seconda del revival) e debutta su JOI (canale 318 del digitale terrestre e in HD solo su Sky canale 123) da venerdì 29 marzo, alle ore 21.15, con 16 appuntamenti in prima visione assoluta per l’Italia.Imperdibili, come sempre, le avventure dell’ex avvocato gay...

