Tormento feat J Ax | Acqua su Marte | il singolo da nostalgia del rap anni 90

gqitalia

(Di venerdì 29 marzo 2019) Ci sono pezzi che segnano un’epoca, altri che la rendono assolutamente mitica e memorabile.su, il nuovo pezzo diJ.Ax è un overview sulla contemporaneità e uno sguardo nostalgico a quando era tutto possibile, a quando al reselling e al sexting si contrapponeva "la prospettiva di perdere la verginità con Mariah Carey", come ricorda il rapper che scrisse la storia degli Articolo 31.Uno sguardo agliin cui il rap divenne mainstream, forse.suO piuttosto, come a molti ex adolescenti (o Piccoli per sempre per dirla con J.Ax) piacerà credere, questosu- scritto dae J-Ax insieme a Raige, con la produzione degli SDJM- si ricongiunge a un momento immanente, lo celebra oltre il buono o il brutto di una recensione o un giudizio di valore.Questo brano è un imprevisto non previsto (come ripetevano i Flaminio ...

GiudittAvellina : Stanotte ho scritto un pezzo per @gqitalia che racconta quanto sia stata felice di premere play sul nuovo singolo d… - radiostonata : TORMENTO Feat. J-AX 'Acqua su Marte' Tormento torna sulla scena musicale italiana a distanza di quattro anni. Il pr… - MrCaffeina26 : RT @OptiMagazine: #AcquasuMarte è il nuovo singolo di #Tormento feat. @jaxofficial, anche il rap di Raige nel testo -