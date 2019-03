lapresse

(Di venerdì 29 marzo 2019) Una sessantina di vigili del fuoco, 29 automezzi e un elicottero sono stati impegnati nello spegnimentoscoppiato a, nel Torinese, il 28 marzo. Le fiamme sono divampate in un'...

Tomas1374 : RT @LaPresse_news: Torino, le impressionanti immagini dell'incendio a Frossasco in un'ex fabbrica - LaPresse_news : Torino, le impressionanti immagini dell'incendio a Frossasco in un'ex fabbrica - CorriereTorino : Torino, le impressionanti immagini dell'incendio a Frossasco in un'ex fabbrica -