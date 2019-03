Torino | Appendino risponde al Congresso di Verona | “La città ama tutte le famiglie” Lo

"Torino ama tutte le famiglie" : lo striscione di Appendino in risposta al convegno di Verona : Esposto oggi dal balcone del Comune: slogan in inglese e disegni con tante unioni possibili. La sindaca prima in Italia a iscrivere all'Anagrafe un figlio di due mamme

"Torino ama tutte le famiglie" : lo striscione di Appendino in risposta al congresso di Verona : Esposto oggi dal balcone del Comune: slogan in inglese e disegni con tante unioni possibili. La sindaca prima in Italia a trascrivere un matrimonio gay

Lo striscione di Appendino in risposta al congresso di Verona : "Torino ama tutte le famiglie" : Esposto oggi dal balcone del Comune: slogan in inglese e disegni con tante unioni possibili. La sindaca prima in Italia a trascrivere un matrimonio gay

Torino - protesta davanti al Comune contro la nuova Ztl : manifestanti contestano la sindaca Appendino : Alcune centinaia di commercianti hanno protestato davanti al Comune di Torino contro l’ipotesi della nuova Ztl. La sindaca Chiara Appendino, scesa tra le persone, è stata contestata dai manifestanti che non hanno risparmiato la richiesta di dimissioni e, in alcuni casi, gli insulti. “La nostra priorità è l’ambiente – ha detto la sindaca accerchiata dai manifestanti -. Abbiamo delle responsabilità nei confronti dei giovani ...

Torino - manifestanti 'No Ztl' insultano sindaco Appendino : 'Criminale - vattene!' : Manifestazione 'No Ztl' sotto il Comune di Torino. Quando la sindaca Chiara Appendino è scesa tra la folla per tentare di dialogare, è stata pesantemente insultata: 'Buffoni! Criminale, vattene!', le ...

Torino - la giunta Appendino sfratta la scherma dopo 140 anni : "Via il Club da Villa Glicini" : Lite tra l’associazione sportiva e il Comune che non rinnova la concessione degli spazi al Valentino: dovranno essere liberi entro il 31 agosto. L’assessore Finardi: "C’è materiale per la procura". Il presidente dell'associazione: "È una ritorsione"

ATP Finals Torino - la soddisfazione della sindaca Appendino dopo il sì del governo : “è stata dura” : Chiara Appendino, sindaca di Torino, ha espresso la sua soddisfazione per la firma sul decreto che garantisce il sostegno economico alla candidatura per le ATP Finals “E’ stata dura ci sono ovviamente ancora passaggi da fare ma sono contenta, Torino ci ha creduto fin dall’inizio e continua a crederci“. Così la sindaca, Chiara Appendino, commentando la firma al decreto che garantisce il sostegno economico alla ...

Torino - gli anarchici : "Appendino non dormirà sonni tranquilli - la scorta non le basta" : "Ci hanno sgomberato dall'asilo e da un mese ci ritroviamo nelle strade. Pensavano che ci avrebbero ridotto al silenzio ma così non è stato. Dopo oggi ci saranno altri appuntamenti per contestare la sindaca. Lo sgombero non passa". Il messaggio è rivolto a Chiara Appendino. E gli anarchici fanno riferimento al 7 febbraio, giorno in cui le forze dell'ordine li hanno allontanati dall'asilo occupato di via Alessandria, nel quartiere Aurora, di ...

Torino - anarchici in corteo dopo sgombero dell’asilo : bambole decapitate davanti al negozio del marito di Appendino : “Ci hanno sgomberato dall’asilo e da un mese ci ritrovano nelle strade. Pensavano che ci avrebbero ridotto al silenzio ma così non è stato. dopo oggi ci saranno altri appuntamenti per contestare la sindaca. Lo sgombero non passa“. Sono alcuni degli slogan degli anarchici che questo pomeriggio hanno protestato in corteo a Torino contro lo sgombero, il 7 febbraio, dell’asilo occupato di via Alessandria, nel quartiere Aurora ...

ATP Finals - “Torino non molla” : parola della sindaca Appendino : ATP Finals, Torino non intende mollare la presa, la sindaca Appendino ha dichiarato che sta facendo il possibile per portare l’evento in Italia “Credo che la presa di posizione pubblica del vicepremier Di Maio possa rafforzare nell’ambito di una scelta che deve essere del Governo. Continueremo a seguire la questione e a far sentire la voce della citta’ facendo tutto il necessario finché sarà possibile per continuare ...

Tennis - ATP Finals Torino. Parla Appendino : “Il Governo va avanti con la candidatura” : Non è ancora detta l’ultima parola. Sembrava tutto finito, invece una nuova porta si è riaperta. Oggi infatti il sindaco di Torino, Chiara Appendino, ha Parlato per quanto riguarda le ATP Finals di Tennis che dal 2021 al 2025 si sarebbero dovute disputare nel capoluogo piemontese. Queste le parole come riportate dall’ANSA: “C’è l’interesse del Governo ad andare avanti. Ringrazio il Ministro Di Maio. Siamo positivi sul ...

Torino - nuovo scontro fra Appendino e il governo sulle finali Atp di tennis : La città avrebbe voluto ospitare l'evento sportivo, ma il sottosegretario Giorgetti, che aveva promesso le garanzie necessarie, risponde di non aver ricevuto risposta dal parlamento su dove andare a ...

Guarda un po' a Torino non si terranno le Atp Finals. Appendino parla di 'sabotaggio'... : E come non potrebbe esserlo considerando che i complotti sono dietro ogni angolo, nella contorta mentalità politica della compagine politica che guida, si fa per dire, Torino? Intanto, per iniziare, ...

Bufera ATP Finals - il sindaco di Torino Appendino chiarisce : “mi hanno lasciata sola - ma non mi dimetto” : Torino, Chiara Appendino non si dimetterà dalla carica di sindaco nonostante il caos a seguito della candidatura saltata per le ATP Finals “Smentisco assolutamente le mie dimissioni“. Così la sindaca di Torino, Chiara Appendino a chi le domandava se è pronta a un gesto eclatante nel caso non arrivassero dal governo le garanzie necessarie per sostenere le Atp di tennis. “Continuerò a lavorare nell’interesse della ...