"Torino ama tutte le famiglie" : lo striscione di Appendino in risposta al congresso di Verona : Esposto oggi dal balcone del Comune: slogan in inglese e disegni con tante unioni possibili. La sindaca prima in Italia a trascrivere un matrimonio gay

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 : le convocate dell’Italia per la Final Six di Torino. Le 15 azzurre chiamate da Fabio Conti : L‘Italia della Pallanuoto femminile si prepara alla Final Six di Europa Cup, che si giocherà con le nuove regole, e così, approfittando della pausa del campionato, il CT Fabio Conti ha optato per un lungo collegiale ad Ostia dal 14 al 28 marzo in vista del trasferimento a Torino dove si terrà la competizione dal 29 al 31 marzo (l’Italia giocherà la prima gara il 30). Il commissario tecnico ha ufficializzato l’elenco delle 15 ...

Torino - la denuncia di Fatima : "Picchiate sul bus da una donna che ci ha strappato il velo e chiamate terroriste" : Interviene la polizia, gli altri passeggeri solidarizzano con le vittime. Lo sfogo in un video: "Con quel gesto hai gettato via i valori dell'Europa"

Accadde oggi - nel 1861 venne proclamato il Regno d’Italia con Torino capitale : buon compleanno italiani! : «Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico: Il Re Vittorio Emanuele II assume per sé e suoi Successori il titolo di Re d’Italia. Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Da Torino addì 17 marzo 1861». Sono queste le ...

“Steve McCurry. Leggere” - a Palazzo Madama di Torino le più belle foto sulla lettura : Dal 9 marzo al 1 luglio 2019 a Palazzo Madama di Torino arriva la mostra "Steve McCurry. Leggere" che espone 65 fotografie del grande artista che ritraggono persone di tutto il mondo nell'atto di leggere. Un modo per raccontare l'universalità della lettura e la passione per i libri al di là di ogni diversità.Continua a leggere

Scaletta e orari per il concerto di Eros Ramazzotti a Torino - al via la sessione italiana del Vita ce n’è tour : Il concerto di Eros Ramazzotti a Torino apre ufficialmente la sessione di concerti dell'artista romano in Italia, dopo le anteprime internazionali avviate con lo spettacolo di Monaco di Baviera del 17 febbraio scorso. I biglietti per assistere al concerto non sono più disponibili, dal momento che la data è già stata dichiarata sold out. Coloro che hanno acquistato il biglietto con recapito tramite corriere espresso possono già presentarsi ...

Torino-Atalanta 2-0 - per i bergamaschi s'allontanano i sogni d'Europa : Il Torino stende l'Atalanta e irrompe in zona Europa. I granata si aggiudicano l'anticipo e agganciano i bergamaschi al sesto posto, in attesa degli altri risultati. A decidere la sfida dell'Olimpico (2-0), la rete del ritrovato Iago Falque a fine primo tempo e il blitz di Izzo al primo minuto della

"Madama Reale" - la serie tv ambientata a Torino che promette di essere la nuova The Crown : La regina Anna della Favorita di Yorgos Lanthimos, candidata agli Oscar di quest'anno, è bizzosa e irrequieta. La regina Elisabetta di The Crown, la serie Netflix vincitrice di due Golden Globe, è ...

I Negramaro a Torino - un "amore che torna" : La serata di sabato prossimo sarà un evento che i fan dei Negramaro ricorderanno per tutta la vita. Il gruppo recupera al Pala Alpitour il concerto previsto in origine il 26 novembre e rinviato per ...

Torino - occhiali intelligenti per non usare i tablet in magazzino : i campioni del concorso Amazon : Un team di studenti del Politecnico ha realizzato un applicativo che potenzia le funzioni degli smart glasses