Tim | Vivendi rinuncia allo scontro Ecco perché ha scelto l' armistizio

Tim : pace in assemblea tra Vivendi e Elliott - ritirata revoca : Rozzano, MI,, 29 mar., askanews, - "Vorrei che fosse amore" canta Mina nell'ultimo spot Tim, riproposto, come buon auspicio, in apertura di assemblea. E, se non è proprio amore, almeno è pace tra ...

Tim - Gubitosi : primo passo di una lunga marcia assieme a Vivendi : Rozzano, 29 mar., askanews, - "Siamo tutti molto soddisfatti, io il consiglio e gli azionisti perchè avete visto che si è deciso con una percentuale elevatissima, tutti i grandi hanno votato a favore ...

Tim - ok dell'assemblea a bilancio. Vivendi si sarebbe astenuta : L'Assemblea di TIM ha approvato il bilancio 2018 , con Vivendi che sembrerebbe essersi astenuta dal voto. A votare a favore il 64,2536% dei soci presenti, mentre i contrari sono stati lo 0,0121% e gli ...

Tim : pace tra Vivendi e Elliott - francesi ritirano revoca : Rozzano, MI,, 29 mar., askanews, - "Vorrei che fosse amore" canta Mina nell'ultimo spot Tim, riproposto, come buon auspicio, in apertura di assemblea. E, se non è proprio amore, almeno è pace tra ...

Assemblea Tim - Vivendi ritira proposta revoca consiglieri. Presente il 66 - 60% del capitale : "Penso sia giunto il momento di abbassare i toni e di tornare a concentrarci sulle priorità di TIM , il suo successo commerciale e industriale". Così il Presidente della compagnia telefonica, Fulvio ...

Scatto rialzista di Tim dopo stop Vivendi a revoca consiglieri : Ottima performance per Telecom Italia , che scambia in rialzo del 3,36%. Il titolo ha accelerato beneficiando dei venti di tregua che soffiano sull'assemblea che si sta svolgendo in questo momento. Il ...

Tim - scontro Elliott-Vivendi. Conti : "E' il momento di abbassare i toni" : MILANO - Piazza Affari guarda verso Rozzano, alle porte di Milano, dove sono convocati i soci della Telecom Italia per l'ennesimo redde rationem per il governo della società. All'ordine del giorno, ...

Tim - via all'assemblea dello scontro Elliott-Vivendi : MILANO - Piazza Affari guarda verso Rozzano, alle porte di Milano, dove sono convocati i soci della Telecom Italia per l'ennesimo redde rationem per il governo della società. All'ordine del giorno, ...

Tim - Elliott e la Cassa a un passo dalla vittoria Ma Vivendi non cede : Oggi è l'ora della verità per i maggiori azionisti di Tim: Vivendi, 23,9%, ed Elliott 9,4%. Alle ore 11 comincia a Rozzano, alle porte di Milano, l'assemblea dei soci: è attesa un'affluenza record ...

Tim - resa dei conti in assemblea. Vivendi all'angolo : Una costante delle assemblee di Tim è che sembrano sempre decisive. Quella che scatterà alle 11, all'ombra della maxi torre di Rozzano, non sfugge alla regola. Ma chi può scommettere che quello di ...

Tim - Vivendi contro Elliott : sindaci e Consob intervengano : Milano, 15 mar., askanews, - Dopo il Cda di ieri di Tim, Vivendi chiede al collegio dei sindaci e alla Consob di intervenire contro quelli che definisce seri comportamenti 'scorretti' da parte del ...

Tim - Vivendi contro Elliott - sindaci e Consob intervengano : Milano, 15 mar., askanews, - Dopo il Cda di ieri di Tim, Vivendi chiede al collegio dei sindaci e alla Consob di intervenire contro quelli che definisce seri comportamenti "scorretti" da parte del ...

Tim : Frontis - controllo Vivendi preoccupa : ANSA, - MILANO, 13 MAR - Anche Frontis consiglia di votare contro la proposta di revoca e di opporsi alla nomina di nuovi consiglieri nel cda di Tim. "Nonostante le preoccupazioni per presunte ...

Tim in profondo rosso su tensioni Vivendi-Elliott : In caduta libera TIM , che oggi perde in Borsa il 4,59% a 0,5274 euro . Il titolo sconta ancora le tensioni fra i soci Vivendi ed Elliott nell'approssimarsi della data cruciale dell'Assemblea, il 29 ...