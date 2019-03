Tim | Elliott e la Cassa a un passo dalla vittoria Ma Vivendi non cede

Tim - Vivendi contro Elliott : sindaci e Consob intervengano : Milano, 15 mar., askanews, - Dopo il Cda di ieri di Tim, Vivendi chiede al collegio dei sindaci e alla Consob di intervenire contro quelli che definisce seri comportamenti 'scorretti' da parte del ...

Tim in profondo rosso su tensioni Vivendi-Elliott : In caduta libera TIM , che oggi perde in Borsa il 4,59% a 0,5274 euro . Il titolo sconta ancora le tensioni fra i soci Vivendi ed Elliott nell'approssimarsi della data cruciale dell'Assemblea, il 29 ...

Tim - si infuoca la battaglia tra Elliott e Vivendi in vista dell'assemblea : Guerra di carte e spade incrociate sul web per la grande partita delle telecom italiane. In Piazza Affari, che inizia positivamente la settimana con le banche in recupero dopo le difficoltà della ...

Tim - il Fondo Elliott in pressing contro lista Vivendi : Il Fondo Elliott attaccare Vivendi sulla governance di TIM , lanciando come fatto dal concorrent e una campagna ed un sito apposito - www.Time-For-TIM.com - per spiegare perché non sosterrà la lista ...

Tim - Elliott : no candidati Vivendi - ora società guardi al futuro : Roma, 11 mar., askanews, - Elliott crede che 'non sia possibile sostenere i candidati proposti da Vivendi, che non sono autenticamente indipendenti, e che un voto in loro favore semplicemente ...

Elliott : "I candidati di Vivendi non sono indipendenti. Tim scelga tra stabilità e cattiva gestione" : Il 29 marzo i soci Tim si troveranno "di fronte una scelta tra la stabilità e il continuo recupero di valore per la società o il ritorno della cattiva gestione di Vivendi con le sue promesse non mantenute, la distruzione di valore e il disprezzo per le regole di buona governance". È l'incipit della nuova presentazione e l'apertura di un nuovo sito web www.time-for-tim.com dedicato allo scontro tra due visioni per la ...

Tim sotto pressione - pesa divergenza Vivendi-Elliott : Si muove verso il basso Telecom Italia , con una flessione dell'1,23% collocandosi in fondo al principale paniere. Sul titolo pesano le divergenze fra i francesi di Vivendi e il fondo Elliott . La big ...

Vivendi apre alla rete unica Tim-Open Fiber ma torna ad attaccare Elliott e chiede revoca 5 amministratori : Vivendi apre alla rete unica Tim-Open Fiber. Dopo il tavolo avviato tra le due società, il progetto di fusione, sostenuto dal Governo ma che divideva i due principali azionisti di Tim, ottiene una prima ufficiale disponibilità dei francesi. Tra i due rivali proseguono però le schermaglie, con Vivendi che va in pressing in vista dell'assemblea del 29 marzo e torna a chiedere la revoca dei cinque consiglieri in quota Elliot, ...

Tim - Cdp pronta a salire al 10% Con Elliott blocco anti-Vivendi : Cdp vede il 10% in Tim e fa scudo contro Vivendi. I vertici della società pubblica che, tra le altre cose, gestisce il risparmio postale, ha tracciato per il gruppo telefonico un disegno industriale preciso: dare vita a una società delle reti di nuova generazione Segui su affaritaliani.it

Tim - Elliott va al 9 - 4% e sfida Vivendi : Elliott si prepara alla guerra all'assemblea del 29 marzo prossimo, alzando la sua quota in Telecom dall'8,8% al 9,4%. Da quanto emerge nelle comunicazioni alla Sec, la Consob Usa, il fondo ha ...