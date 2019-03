The Rookie su Rai 2 la nuova serie tv con Nathan Fillion dal 30 marzo

The Rookie - al via dopo Castle la nuova serie con Nathan Fillion : Torna su Rai2 dove ha popolato molti sabati italiani Nathan Fillion con la sua nuova serie tv dove è protagonista dopo Castle: parte infatti il 30 marzo in prima serata a partire dalle 21,05 The Rookie. In onda le prime due puntate dal titolo rispettivamente: Ricominciare e Corso accellerato. The Rookie anticipazioni e cast La serie è ispirata alla vicenda realmente accaduta da John Nolan che a 40 anni entra nel dipartimento di polizia di Los ...

Ascolti tv USA martedì 26 marzo cala This is Us - male The Village - stabile The Rookie : Ascolti tv USA martedì 26 marzo Ascolti tv USA martedì 26 marzo – La prova della seconda settimana certifica il flop di The Village che perde due decimi e praticamente pareggia anche negli spettatori con The Rookie, perdendo gran parte del traino di This is Us, forse la scelta di accoppiare anche se per poche settimane due serie molto affini non è stata delle migliori, soprattutto perchè evidenzia tutti i limiti di The Village. Entrando ...

Ultimi episodi di NCIS Los Angeles 10 su Rai2 il 23 marzo - poi arriva The Rookie e cambia la programmazione : Ultimo appuntamento con NCIS Los Angeles 10 su Rai2. Stasera, sabato 23 marzo, la serie targata CBS saluta i fan con un doppio episodio, seguito da replica, per poi tornare in estate (o in autunno) con la seconda parte della decima stagione. Come vi avevamo riportato, a partire dal 30 marzo, la programmazione di Rai2 cambia: Sam, Callen e il resto della squadra cedono il posto a Nathan Fillion col nuovo show The Rookie, che occuperà lo slot del ...

NBA – Trae Young si candida al Rookie of The Year : “classe profonda - ma sono il migliore!” : Trae Young si candida al premio di Rookie of the Year: la matricola degli Hawks convinto di essere il migliore fra le scelte dell’attuale Draft A detta di tutti, il premio Rookie of the Year è uno di quelli ‘già assegnati’ da diversi mesi. Le prestazioni di Luka Doncic, impressionante talento dei Dallas Mavericks, capace di viaggiare in stagione a 21.1 punti, 5.8 assist e 7.5 rimbalzi di media a partita, sembrano aver ...