The Plan | rivista internazionale di architettura e interior design | entra nel Gruppo

Journey to The Savage Planet : l'ispirata avventura in prima persona si mostra in un nuovo video e in una serie di immagini : Typhoon Studios, ha pubblicato nuove immagini e un video teaser che mostrano il colorato e divertente mondo alieno di Journey to the Savage Planet in arrivo per PlayStation 4, Xbox One e PC a inizio 2020.Journey to the Savage Planet è uno scanzonato gioco di avventura in prima persona ambientato in uno splendente e colorato mondo alieno, brulicante strane e meravigliose creature.Nei panni di un dipendente della Kindred Aerospace, azienda che si ...

Journey to The Savage Planet - anteprima : Quando Journey to the Savage Planet fu mostrato al pubblico per la prima volta nel corso dei The Game Awards 2018, furono in molti a pensare immediatamente all'ennesimo survival ambientato in un mondo sconosciuto, ad un'esperienza figlia delle meccaniche già incontrate in opere come No Man's Sky o Subnautica, dotata di profonde radici legate al crafting e di un'ispirazione prossima al concetto di gameplay radiante.La prima, grande notizia è che ...

Le versioni PC di Control e Journey to The Savage Planet saranno esclusive temporali dell'Epic Games Store : L'Epic Games Store continua a portarsi a casa delle esclusive temporali con una strategia estremamente aggressiva che sta coinvolgendo giochi medio/grandi sicuramente interessanti. In questo caso arriva l'annuncio ufficiale per Control, il nuovo gioco dei creatori di Max Payne, Alan Wake e Quantum Break, e per l'interessante Journey to the Savage Planet.Ecco il comunicato ufficiale:505 Games, publisher Controllato dal Gruppo Italiano Digital ...

There is no planet B : un richiamo dei ragazzi alla politica : Greta Thunberg ha solo 16 anni ma ha già le idee molto chiare, tanto che la sua battaglia contro i cambiamenti climatici sta ispirando un'intera generazione e sollevando il velo di ipocrisia che oscura un tema cruciale e decisivo per il futuro del pianeta."Voglio che i politici diano priorità alla questione climatica, concentrandosi sul clima e trattandolo come una crisi. La gente pensa che si possa risolvere il problema senza ...

Marquez e Lorenzo accettano la sfida di Alonso : i piloti si cimentano nella challenge #ThePlankas [VIDEO] : Marc Marquez e Jorge Lorenzo raccolgono la sfida di Fernando Alonso: i due piloti della Honda si cimentano nella challenge #thePlankas La sfida ideata dalle bellissime Linda Morselli e Renata Zanchi, sta piano piano prendendo piede sui social. Le due modelle, dopo essersi cimentate in prima persona nella challenge #thePlankas (che consiste in 30 giorni di plank sempre più lunghi, fino ad arrivare ad un plank di ben 5 minuti), hanno ...

Tenacia e determinazione - Fernando Alonso raccoglie la sfida : lo spagnolo si cimenta nella challenge #ThePlankas [VIDEO] : Il pilota spagnolo si è cimentato nella challenge lanciata dalla sua fidanzata e dalla modella Renata Zanchi, postando il video sui social e lanciando la sfida a Marquez, Lorenzo e David Bisbal La challenge l’hanno creata Linda Morselli e Renata Zanchi, una sfida che consiste in trenta giorni di plank per scolpire i propri addominali. Un po’ per scherzo e un po’ sul serio, #The Plankas sta prendendo piede sui social, ...