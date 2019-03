Tennis | Masters 1000 Miami 2019 | Federer domina Anderson | Shapovalov centra la doppietta

oasport

(Di venerdì 29 marzo 2019) Si completa il quadro delle semifinali aldie gli ultimi due a raggiungere il penultimo atto del torneo sono Rogere Denis. Lo svizzero hato contro il sudafricano Kevin, mentre il canadese ha sconfitto in rimonta l’americano Frances Tiafoe. Questa semifinale in Florida sarà anche il primo scontro in carriera tra i due giocatori.Semplicemente perfetto. Un Rogerscintillante si prende la rivincita con Kevin, superandolo nettamente in due set con il punteggio di 6-0 6-4 dopo neanche un’ora e mezza di gioco. Un primo set totalmenteto dallo svizzero, con il sudafricano che non riesce nemmeno ad aggrapparsi al servizio per uscire dal ciclone. Il break in apertura sembra far presagire ad un copione simile anche nel secondo set, manon molla e pareggia nel sesto game. Il momento chiave ...

