Tennis – Kyrgios stupefatto da Serena Williams | “impressionante in campo | fuori

Tennis - Masters 1000 Miami 2019 : i risultati di domenica 24 marzo. Djokovic soffre ma conquista gli ottavi di finale - bene Kyrgios : Il quadro degli ottavi di finale del Masters 1000 di Tennis a Miami (Stati Uniti) inizia a delinearsi. Nel torneo che mette in palio un montepremi di 8.359.45 dollari, in svolgimento sul cemento dell’Hard Rock Stadium, si è assistita ad una giornata nella quale le emozioni non sono mancate. Il n.1 del mondo Novak Djokovic ha dovuto impiegare due ore per avere la meglio nei confronti del coriaceo argentino Federico Delbonis, numero 83 del ranking ...

Tennis - Masters 1000 Indian Wells 2019 : i risultati di sabato 9 marzo. Avanzano Djokovic e Zverev - cadono Tsitspias e Kyrgios : E’ andata in archivio una giornata dedicata ai secondi turni al Masters 1000 di Indian Wells (Stati Uniti) di Tennis. Sul cemento americano hanno fatto i loro esordi due dei grandi attesi del torneo, vale a dire il serbo (n.1 del mondo) Novak Djokovic e il tedesco (n.3 del ranking) Alexander Zverev. Partendo da quest’ultimo, “Sascha“, avanti nello score 6-3 2-0 contro lo slovacco Martin Klizan (n.50 ATP), ha potuto ...

Mouratoglou spezza una lancia in favore di Kyrgios : “è fantastico per il Tennis avere gente come Nick” : Patrick Mouratoglou spende parole al miele per Nick Kyrgios: il coach francese loda il suo carattere e la sua schiettezza, definendo il tennista aussie ‘ciò di cui il tennis ha bisogno’ Nick Kyrgios non si smentisce mai. Il tennista australiano si dimostra il solito mix di genio e sregolatezza che fa ammattire i fan del tennis: a Dubai ha ‘quasi dato di matto’ contro il pubblico, in un rapporto di amore/odio match ...

Tennis – L’autocritica di Kyrgios : “fuori dal campo non sono top 10 - ho fatto jet-sky prima della finale. Voglio un coach” : Nick Kyrgios vince il torneo di Dubai e fa autocritica: l’australiano Voglioso di cambiare atteggiamento fuori dal campo e di iniziare ad allenarsi con un coach per migliorare Nick Kyrgios non si smentisce mai. Il Tennista australiano si dimostra il solito mix di genio e sregolatezza che fa ammattire i fan del Tennis: a Dubai ha ‘quasi dato di matto’ contro il pubblico, in un rapporto di amore/odio match dopo match, per ...

Tennis - Kyrgios vince ad Acapulco e rompe il digiuno : Zverev ko in finale : L'australiano in meno di una settimana ha messo in fila tre top ten, Rafa Nadal, numero 2 del mondo, John Isner, numero 9, e in finale Zverev, numero 3, oltre a Stan Wawrinka, vincitore di 3 Slam ed ...

Tennis - ATP Acapulco 2019 : il ritorno al successo di Nick Kyrgios - batte Alexander Zverev e conquista il suo quinto titolo : Nick Kyrgios completa la settimana perfetta, conquistando il torneo ATP 500 di Acapulco. L’australiano ha sconfitto in finale il tedesco Alexander Zverev con il punteggio di 6-3 6-4 in poco più di un’ora e mezza di gioco. quinto titolo in carriera per il giocatore di Canberra, sceso fino alla posizione numero 72 del ranking mondiale. Kyrgios torna a mettere il proprio nome su un torneo ATP dopo quello di Brisbane del gennaio 2018 ed ...

Tennis - ATP Acapulco 2019 : Kyrgios in finale con Zverev. Prosegue la polemica con Nadal : Saranno Alexander Zverev e Nick Kyrgios a contendersi il trofeo dell' Abierto Mexicano Telcel , torneo ATP 500 in corso sul cemento di Acapulco, in Messico. Prosegue dunque il momento magico dell'...

Tennis - ATP Acapulco 2019 : Nick Kyrgios raggiunge Alexander Zverev in finale. Sconfitti Norrie e Isner : Giornata, o per meglio dire, nottata italiana di semifinali ad Acapulco (Messico) per l’ATP 500 di Tennis. Sul cemento messicano si sono disputati i due incontri che hanno delineato il quadro della finale che varrà l’ambito titolo. Nel primo match il n.3 del mondo Alexander “Sascha” Zverev ha fatto la voce grossa contro il britannico Cameron Norrie (n.64 ATP). Il teutonico si è imposto con il punteggio di 7-6 (0) 6-3 in 1 ...

Tennis - Federer : oggi semifinale con Coric a Dubai - Kyrgios avanti in Messico : Proprio il greco 20enne, ora numero 11 del mondo e vincitore la settimana scorsa a Marsiglia, è protagonista della prima semifinale, ore 14, nell'Emirato contro Gael Monfils, numero 23 Atp e rinato ...

Tennis - Acapulco : Kyrgios fa fuori Wawrinka - Isner e Zverev in semifinale : Kyrgios si giocherà un posto in finale contro John Isner, numero 9 del mondo. Lo statunitense ha eliminato l'australiano John Millman, numero 44 Atp, 7-6, 7-2,, 6-7, 4-7,, 7-6, 7-4, dopo 3 ore e 5 ...

Tennis - Kyrgios fa impazzire Nadal : Avrebbe il potenziale per vincere tornei degli Slam e lottare per il numero 1 del mondo, se sta dov'è un motivo c'è…'. Parole pesanti, specie se a pronunciarle è uno come Rafa, esempio sommo ...

Tennis : Nadal-Kyrgios - show e scintille a fine match : Abbiamo giocato bene, questo è lo sport. Le persone sono diverse una dell'altra. Non prenderò in nessun modo in considerazione questa critica". KYRGIOS SERVE DAL BASSO E BEFFA NADAL ok *NOW* this ...

Tennis - Nadal attacca Kyrgios in conferenza stampa : “L’australiano ha talento ma non rispetta gli avversari e il pubblico” : Fuochi e fiamme tra Rafael Nadal e Nick Kyrgios nell’ATP di Acapulco. Il n.2 del mondo e il talentuoso Tennista australiano si confrontati negli ottavi di finale del torneo messicano e a sorpresa è stato l’aussie a prevalere in tre set molto lottati. Un risultato che conferma le grandi qualità di Kyrgios, spesso protagonista di grandi match contro avversari qualificati. Tuttavia a Nadal non sono piaciuti alcuni atteggiamenti in campo ...