Telefoni di Garfield ritrovati in spiaggia per decenni, dopo 35 anni risolto il mistero (Di venerdì 29 marzo 2019) Si trattava del contenuto di un container caduto da un cargo e finito in una grotta inaccessibile della zona dove di volta in volta la marea trascinava via alcuni dei Telefoni molto in voga negli anni '80 con la forma del celebre gatto Garfield. Il mistero chiarito grazie ad un agricoltore che da ragazzino aveva scoperto la grotta sommersa.



