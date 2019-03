Taranto | il sindaco chiude le scuole nel rione Tamburi fino alla fine dell’anno La

Manduria - Taranto - - PARLIAMO DI SPORT CON CIRO DALÓ - SINDACO DI GROTTAGLIE - CITTÀ EUROPEA DELLO SPORT : Una CITTÀ, una comunità che vuole investire sui suoi giovani, ha il dovere di investire sullo SPORT il più possibile. Perché significa investire sul futuro dei propri cittadini di domani. E Manduria ...

Diossina a Taranto - sindaco chiude due scuole nel rione Tamburi : Diossina a Taranto, sindaco chiude due scuole nel rione Tamburi In un anno la presenza della sostanza in città è aumentata del 916%. Ora, sei genitori che hanno perso i figli a causa delle sostanze tossiche chiedono al primo cittadino di convocare un consiglio monotematico sul tema Parole chiave: ...

Diossina a Taranto - sindaco chiude due scuole nel rione Tamburi - : In un anno la presenza della sostanza in città è aumentata del 916%. Ora, sei genitori che hanno perso i figli a causa delle sostanze tossiche chiedono al primo cittadino di convocare un consiglio ...

Diossina a Taranto - sindaco chiude due scuole nel rione Tamburi : Diossina a Taranto, sindaco chiude due scuole nel rione Tamburi In un anno la presenza della sostanza in città è aumentata del 916%. Ora, sei genitori che hanno perso i figli a causa delle sostanze tossiche chiedono al primo cittadino di convocare un consiglio monotematico sul tema Parole chiave: ...

Taranto - troppo inquinamento. Il sindaco chiude due scuole : Per mesi, ogni qualvolta il vento soffiava dall'Ilva e sollevava nubi di polveri minerali, i cosiddetti giorni di Wind Day, le scuole del quartiere Tamburi di Taranto sono state costrette a chiudere: niente lezioni e bambini, ragazzi e docenti a casa. Poi dalla chiusura netta si è passati a provvedimenti meno drastici, regolando la frequenza scolastica in base ad una serie di valutazioni. Negli ultimi giorni, poi, il commissario di Governo alla ...

Taranto - sindaco chiude la scuola del rione Tamburi : “C’è il rischio che arrivino polveri velenose delle collinette ex Ilva” : Il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, ha ordinato la chiusura della scuola elementare Deledda-De Carolis nel rione Tamburi per il rischio di dispersione dei veleni contenuti nelle collinette ecologiche di ArcelorMittal, sequestrate il 5 febbraio dai carabineri del Noe su input della procura di Lecce perché realizzate con tonnellate di rifiuti industriali e scorie dell’altoforno dell’ex Ilva. Nel corso dei campionamenti, infatti, ...

Taranto - sindaco chiude la scuola del rione Tamburi : “Rischio che arrivino le polveri velenose delle collinette ex Ilva” : Il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, ha ordinato la chiusura della scuola elementare Deledda-De Carolis nel rione Tamburi per il rischio di dispersione dei veleni contenuti nelle collinette ecologiche di ArcelorMittal, sequestrate il 5 febbraio dai carabineri del Noe su input della procura di Lecce perché realizzate con tonnellate di rifiuti industriali e scorie dell’altoforno dell’ex Ilva. Nel corso dei campionamenti, infatti, ...

Inquinamento a Taranto - il sindaco chiude due scuole del Tamburi e la Salina grande : "Il clima è pesante" : Stop a tutte le attività che comportino il contatto con il terreno o l'inalazione dell'aria nella zona, che è un sito di interesse nazionale: vietata anche la produzione primaria di alimenti e mangimi di qualsiasi natura compreso il pascolo

Taranto - fiaccolata per le giovani vittime dell'inquinamento : sindaco proclama il lutto simbolico : Non 'ci interessa - osserva Melucci - una nuova caccia alle streghe, non siamo più disponibili ad inseguire traiettorie diverse dalla scienza e dalla legge'. 'Noi - conclude il sindaco - non ...

Taranto - fiaccolata per le giovani vittime dell'inquinamento : sindaco proclama il lutto simbolico : Non siamo più disponibili a inseguire traiettorie diverse dalla scienza e dalla legge, noi non lacereremo ancora questa città come qualcuno vorrebbe, noi vogliamo guardare avanti e il nostro impegno ...