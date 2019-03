Supercedola da 2 | 46 miliardi allo Stato dalle Spa pubbliche

ilsole24ore

(Di venerdì 29 marzo 2019) C’è un universo che continua a crescere e a elargire dividendi in aumento ai propri azionisti nonostante il fatto che l'Italia sia entrata in recessione. Sono le grandi società a partecipazione pubblica, quotate e non quotate, come Cassa depositi e prestiti, Ferrovie dello, Enel (di cui lopossiede il 23,6%), Eni (4,34% la quota del Mef), Enav (53,73% la quota pubblica), Poste controllata dal Mef con il 29,26 del capitale, Leonardo (partecipata al 30,2% d). ...