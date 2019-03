Sting | nuovo album My Songs | concerto a Padova e Lucca

CaSting per il nuovo film della Morfeo Dreams e per Cineworld Roma : Casting attualmente in corso per il film dal titolo 'I baci dei Giuda', diretto dal regista Umberto Rey. Il film verrà girato in Abruzzo, Basilicata, Puglia e a Roma. Sono inoltre aperte le selezioni di Cineworld Roma per la realizzazione di una serie televisiva e di un film. I baci dei Giuda Per il film dal titolo provvisorio I baci dei Giuda, prodotto dalla Morfeo Dreams, sono in corso le selezioni di attori per ruoli principali e secondari. ...

Panchina Fiorentina - la società fa chiarezza : “Nessun caSting per il nuovo allenatore” : La Panchina della Fiorentina, ad oggi, non ha la certezza di vedere ancora seduto Stefano Pioli nella prossima stagione. Le sue dichiarazioni di qualche settimana fa lasciavano presagire qualcosa, ma in questo momento c’è totale incertezza. Si fanno alcuni nomi (D’Aversa, Di Francesco tra gli altri), ma al momento nulla di concreto. Come confermato dalla stessa società viola, che tramite una nota sul proprio sito ufficiale ha ...

Genitori e Figli - caSting aperti per un nuovo programma : La primavera si conferma un periodo fertile per la preparazione di nuovi programmi e così le principali case di produzione sono in movimento per la registrazione di format inediti e per la ricerca di nuovi protagonisti.prosegui la letturaGenitori e Figli, casting aperti per un nuovo programma pubblicato su TVBlog.it 21 marzo 2019 16:49.

CaSting per L’Amica Geniale 2 a Ischia per adulti e bambini - si girerà anche sull’isola Storia del Nuovo Cognome : Si girerà anche sulla perla del Golfo di Napoli Storia del Nuovo Cognome: il 28 marzo si terrà una giornata di Casting per L'Amica Geniale 2 a Ischia, isola che ospiterà parte delle riprese della seconda stagione della saga di Rai Fiction e HBO, adattamento della tetralogia di Elena Ferrante. Sono già in corso a Napoli le riprese dei nuovi episodi, sempre per la regia di Saverio Costanzo che in questa seconda stagione sarà affiancato da Alice ...

CaSting di Cineworld Roma per progetti cinematografici e di Indigo per un nuovo film : Sono aperte le selezioni di Cineworld Roma per la realizzazione di alcuni progetti cinematografici e televisivi (si cercano anche alcuni mezzi di trasporto). Sono, inoltre, aperti i Casting a cura di Klab4 film, in collaborazione con la casa di produzione Indigo film, per realizzare un importante nuovo film. Cineworld Roma Per la realizzazione di un interessante progetto cinematografico sono in corso le selezioni, da parte di Cineworld Roma, di ...

Checco Zalone cerca 'comparse africane' nei centri d'accoglienza di Bari : al via il caSting per il nuovo film : Checco Zalone e il suo Amico di scorta, dal set in Kenya stanno lentamente tornando a casa, a Bari. A suggerirlo è la ricerca di comparse africane, bambini e uomini e donne di età compresa tra i 18 e ...

CaSting di Cineworld Roma per un nuovo film e di Angelika Vision per una web serie : Sono attualmente in corso, a cura di Cineworld Roma, i Casting per un nuovo progetto cinematografico. Sono inoltre aperte le selezioni per una interessante web serie prodotta da Angelika Vision. Progetti cinematografici Per la realizzazione di un nuovo progetto cinematografico, Cineworld Roma cerca un chitarrista, specializzato nell'ambito della chitarra classica e domiciliato a Roma. Le riprese verranno poi effettuate nella Capitale. I ...

A marzo nuovi caSting per comparse ne L’amica geniale 2 - Storia del nuovo cognome : come partecipare : Quando sono da poco partite le riprese della nuova stagione, Wildside indice nuovi casting per comparse ne L'amica geniale 2, dal titolo Storia del nuovo cognome: si tratta del secondo capitolo della serie ispirata agli omonimi romanzi di Elena Ferrante diventati best-seller in mezzo il mondo e particolarmente amati negli Stati Uniti. Non è un caso che la serie tv tratta dalla tetralogia sia co-prodotta da Rai Fiction col colosso americano HBO, ...

Un nuovo caSting per il Grande Fratello e per alcuni bandi legati alla Siae : Tra le varie opportunità interessanti nell'ambito di casting e selezioni segnaliamo nuove selezioni per il Grande Fratello, che si terranno a Savona, e alcuni bandi connessi alla Siae in relazione a finanziamenti per progetti e iniziative varie nell'ambito di cinema, teatro, danza, media e altro ancora. Grande Fratello È stato fissato un nuovo casting per il Grande Fratello, il noto talent in onda su Canale 5. Si terrà a Savona sabato 30 marzo ...

CaSting per il nuovo cast artistico di Parchi Costa e uno spot pubblicitario a Milano : casting attualmente in corso per il nuovo cast artistico del 'polo' di Parchi Costa, che comprende Aquafan, Oltremare e Italia in Minatura. Sono inoltre aperte le selezioni per la ricerca di varie figure per la realizzazione di uno spot pubblicitario per colliri le cui riprese verranno effettuate poi a Milano. Parchi Costa Per Oltremare, Acquafan e Italia in Miniatura, sono in corso varie selezioni In particolare si cerca il nuovo cast artistico ...

CaSting per il nuovo film diretto da Gabriele Muccino e per GiZa Eventi : Sono attualmente in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di numerose giovani comparse per la realizzazione del nuovo e importante film, prodotto da Lotus e diretto dal celebre regista Gabriele Muccino, dal titolo I Migliori Anni. I Casting verranno effettuati prossimamente a Pisa. Sono, inoltre, aperte le selezioni per la ricerca di una hostess d'immagine a cura della nota agenzia GiZa Eventi in relazione ad una importante manifestazione ...