Sting | «Nel nuovo progetto racconto la mia vita in canzoni con un focus contemporaneo»

CaSting per il film 'Nel Sole' e per un cortometraggio da girarsi in Toscana : Sono attualmente aperte le selezioni di giovani attori per la realizzazione di un film prodotto da Pko Cinema e da Lungta film dal titolo 'Nel Sole'. Sono inoltre in corso i Casting per la ricerca di attori, attrici e comparse per la realizzazione di un interessante cortometraggio, diretto dalla regista Carla Pampaluna, le cui riprese verranno poi effettuate nel mese di maggio 2019 tra Pisa e provincia. Un film Per il film dal titolo 'Nel Sole', ...

CaSting per 'Uomini e donne' condotto da Maria De Filippi e per 'Dallo stornello al rap' : Casting in corso per Uomini e donne, condotto da Maria De Filippi su Canale 5, e per la nuova edizione, presentata nel corso dell'ultimo Festival di Sanremo, della manifestazione musicale dal titolo Dallo stornello al rap, dedicata alla canzone romana. Uomini e donne Per il noto programma televisivo dal titolo Uomini e donne, in onda su Canale 5 e condotto da Maria De Filippi, sono in corso le selezioni. Per quanto concerne il trono over, dai 40 ...