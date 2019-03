Stadio Milano | Luigi De Siervo | “questa città ha bisogno di un nuovo impianto”

Stadio Milano - Scaroni : “Non escludo la possibilità di andar via da San Siro” : Il presidente del Milan Paolo Scaroni, intervenuto durante l’evento ”Il Foglio a San Siro”, ha parlato anche del tema Stadio: “Non escludo di andare via da San Siro, l’esigenza di fare una cosa ben fatta è assoluta. Se la disputa ideologica su San Siro portasse alla conclusione che non possiamo toccare nulla su questo impianto, noi ce ne andiamo. Serve fare un percorso come quelli che hanno seguito le big ...

Stadio Milano - Evani : “Demolire San Siro? E’ un tempio che genera emozioni uniche” : Alberigo Evani, ex giocatore del Milan e attuale vice allenatore della nazionale, si dice contrario alla possibilità che Inter e Milan possano costruire un nuovo impianto al posto di San Siro: “L’idea di demolire San Siro non mi piace. E’ un monumento, un tempio, non solo uno Stadio. Sarebbe come abbattere il Colosseo a Roma. Solo entrare in uno Stadio così genera emozioni uniche e intense, mette pressione. Alcuni ...

Stadio Milano - Ignazio La Russa : “l’ipotesi di abbattere San Siro mi sembra da scartare” : “L’ipotesi di abbattere quella che è considerata la Scala del calcio mi sembra veramente da scartare perché non rispettosa della storia e della tradizione della città di Milano”. Sono le importanti dichiarazioni in una nota di Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato e senatore di Fratelli d’Italia, noto tifoso dell’Inter. “Resto fermamente favorevole alla proposta a suo tempo avanzata ...

Stadio Milano - nasce il comitato “No demolizione San Siro” : Tiene sempre banco la questione legata allo Stadio San Siro. Mentre si rincorrono le voci di una possibile demolizione del Meazza, a fronte di una apparente volontà di Inter e Milan di costruire un nuovo impianto poco distante dall’attuale Stadio, nasce il comitato “No demolizione San Siro”, promosso dal gruppo milanese di Forza Italia e dal Municipio 7, presentato questo pomeriggio a Palazzo Marino da alcuni consiglieri ...

Stadio Milano - Roberta Guaineri : “San Siro è storico ma…” : Nelle ultime ore a tenere banco sono le voci di demolizione di San Siro, si tratta di uno Stadio ”storico” ma ”non si puo’ bloccare il progresso’‘ se esiste la possibilita’ ‘‘di creare realta’ piu’ belle, innovative e affascinanti”. Sono le parole dell’assessore allo Sport del Comune di Milano, Roberta Guaineri, a margine della presentazione della Milano ...

Stadio Milano - Comazzi : “San Siro non si tocca” : “Il dibattito aperto in questi giorni sulla costruzione di un nuovo impianto da parte di Inter e Milan e sul relativo abbattimento del Meazza e’ a dir poco surreale. San Siro non e’ soltanto uno Stadio, ma un tassello importante della nostra storia recente: teatro di eventi sportivi di rilevanza mondiale, concerti e rappresentazioni di ogni tipo che nei decenni hanno contribuito a forgiare la nostra cultura e il nostro ...

Stadio Milano - Alessandro Morelli : “un nuovo impianto? Non scherziamo” : “nuovo Stadio? Non scherziamo. Lo Stadio di San Siro rappresenta una parte importante della vita di Milano, un buon sindaco lo dovrebbe difendere con le unghie e con i denti. Dire che bisognera’ trovare una formula perche’ lo Stadio ‘sia di proprieta’ del Comune’ significa dare il ben servito al Meazza. Parole inascoltabili da qualunque milanese che ami la sua citta’, figuriamoci dal primo ...

Sala - nuovo Stadio Milano sia comunale : Milano, 27 MAR - Se Inter e Milan decideranno di fare un nuovo stadio a Milano "bisogna trovare una formula perché sia di proprietà del Comune, con una concessione a lunghissimo termine. È chiaro che ...

Nuovo Stadio San Siro - le parole del Sindaco di Milano Giuseppe Sala : Il Sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine di un incontro con il ministro per i Beni e le Attività Culturali Alberto Bonisoli, ha commentato le voci per cui Inter e Milan si starebbero mettendo d’accordo per un Nuovo impianto, alternativo al Meazza, da costruire nell’area dei parcheggi dell’attuale Stadio. Queste le sue parole: “La Soprintendenza sta verificando che non ci siano vincoli su San Siro. A me ad oggi ...

Stadio Milano - il sindaco Sala 'Milan ed Inter facciano una proposta chiara' : Milano - Beppe Sala chiede a Milan e Inter di uscire allo scoperto con un progetto dettagliato per il futuro dello Stadio milanese: ' Io non ho fretta ma vorrei che i due club venissero da noi con ...

