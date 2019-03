Spread chiude stabile a 255 punti base

Piazza Affari chiude in rosso - Spread a 254 : Secondo i risultati di uno studio pubblicato oggi dall'agenzia Standard & Poors, l'economia del nostro Paese nel 2019 crescerà solo dello 0,1%, contro lo 0,7% stimato in precedenza. Ieri a dominare ...

Spread Btp chiude in rialzo a 256 : ROMA, 28 MAR - Lo Spread tra Btp e Bund chiude in lieve rialzo a 256 punti base dai 253 di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è al 2,48%.

Borsa Italiana oggi - Milano chiude in calo. Spread sopra i 250 punti : BORSE ASIATICHE - Le Borse asiatiche chiudono in calo in scia con la contrazione del mercato azionario Usa e con i timori degli investitori per un rallentamento dell'economia. In netto ribasso Tokyo ,...

Spread chiude in calo a 248 punti base : ANSA, - ROMA, 26 MAR - Lo Spread Btp-Bund chiude in calo a 248 punti base contro i 253 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano è al 2,46%. 26 marzo 2019 Diventa fan di Tiscali su ...

Spread Btp/Bund chiude in rialzo : ANSA, - ROMA, 25 MAR - Lo Spread Btp-Bund chiude in rialzo a 253 punti base dai 246 punti della chiusura di venerdì. Il rendimento del decennale italiano è al 2,50%. 25 marzo 2019 Diventa fan di ...

Borsa Italiana oggi - Milano chiude in netto calo. Sale lo Spread : Chiusura di settimana in rosso per Borsa Italiana . Milano apre oggi in rialzo, +0,36% a 21.450 punti,, ma nel pomeriggio l'indice Ftse Mib di Piazza Affari peggiora, per poi poi chiudere in netto ...

Borsa Italiana oggi - Milano chiude in positivo. Spread in lieve calo : Seduta turbolenta per Borsa Italiana . Milano viaggia in positivo la mattina, ma a metà seduta il Ftse Mib di Piazza Affari gira in rosso, per poi chiudere in lieve rialzo a +0,2% a quota 21.373 punti.

Borsa Italiana oggi - Milano chiude in rosso. Spread in lieve rialzo : BORSE ASIATICHE - Seduta debole per le Borse cinesi che hanno accusato uno stop dopo quattro sessioni di rialzo in attesa della decisione di politica monetaria della Federal Reserve e di segnali più ...

Borsa Italiana oggi - Milano chiude in rialzo. Spread stabile : Seduta positiva per Borsa Italiana . Milano apre cauta, +0,19% a 21.275 punti,, ma nel pomeriggio l'indice Ftse Mib di Piazza Affari accelera, per poi chiudere a +0,92% a quota 21.430 punti. Sulla ...

Borsa Italiana oggi - Milano chiude in rialzo. Spread ai minimi da settembre : Seduta positiva per Borsa Italiana . Milano apre oggi in rialzo, 0,22% a 21.090 punti, e subito dopo l'indice Ftse Mib di Piazza Affari accelera, rimanendo nel pomeriggio maglia rosa d'Europa, per poi ...

Spread chiude stabile a 248 punti : ROMA, 12 MAR - Lo Spread tra Btp e Bund chiude stabile a 248 punti base, 249 punti la chiusura di ieri,, con il rendimento del titolo del Tesoro a 10 anni al 2,53%.

Borsa Italiana oggi - Milano chiude sulla parità. Spread in lieve calo : Giornata in altalena per Borsa Italiana . Milano apre oggi in rialzo, +0,52%,, ma dopo poco l'indice Ftse Mib di Piazza Affari cala e rimane in negativo per tutto il pomeriggio, per poi chiudere sulla ...

Borsa Italiana oggi - Milano chiude prima in Europa. Giù lo Spread : Shanghai avanza dell'1,57%, Shenzhen dell'1,09%, sulla scia dell'aspettativa di nuovi stimoli all'economia da parte del governo cinese. Hong Kong chiude in moderato rialzo, con l'indice Hang Seng a +...

Spread Btp chiude in calo a 254 punti : ANSA, - ROMA, 5 MAR - Lo Spread tra Btp e Bund chiude in calo a 254 punti base da 258. Il rendimento del decennale italiano scende al 2,70%.