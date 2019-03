Spoiler Una Vita | Susana minaccia di denunciare i nuovi proprietari de La Deliciosa

MotoGp – Dalle spese ai competitor pronti a montare lo Spoiler copiato alla Ducati - Dall’Igna svela : “avevamo chiesto una cosa alla FIM - ma…” : Gigi Dall’Igna analizza il caso spoiler in Argentina dopo la sentenza della Corte d’Appello FIM E’ un Gigi Dall’Igna sereno e rilassato, quello arrivato in Argentina due settimane dopo il Gp del Qatar. Due settimane di caos e polemiche, che non hanno permesso alla Ducati di godere di un po’ di riposo dopo l’esordio stagionale. Alessandro La Rocca/LaPresse La sentenza della Corte d’Appello FIM ha ...

Una vita - Spoiler al 6 aprile : Adela muore per mano di un sicario : I nuovi episodi della soap opera Una vita hanno sempre attratto tantissimi spettatori e regalano parecchi colpi di scena agli appassionati di questa serie che prosegue da svariati anni sulle reti del ''biscione'' Mediaset. I più curiosi non resistono e si interessano alle anticipazioni per le settimane successive. In particolare, per quanto riguarda Una vita, attualmente sono stati rilasciati gli spoiler che vanno dal 29 marzo, quindi per la ...

Spoiler Una Vita : Diego decide di partire - Blanca si scaglia contro Jaime : Nuovo appuntamento dedicato alla telenovela spagnola “Una Vita” in onda sulle reti ammiraglia Mediaset. Le anticipazioni degli episodi che il pubblico vedrà in Italia tra qualche mese, ci dicono che Diego Alday dopo essere venuto a conoscenza di essere di nuovo malato, deciderà di lasciare il paese mettendo fine alla relazione con Blanca Dicenta. Quest’ultima non avendo ricevuto nessuna spiegazione dal suo amato, accuserà il suocero Jaime di ...

Il Segreto Spoiler spagnoli : arriva una sosia di Pepa a Puente Viejo : Al Segreto nessuno ha mai dimenticato Pepa Balmes, che viene costantemente ricordata sia dagli spettatori sia dagli stessi personaggi. Ma ora a Puente Viejo arriverà qualcuno che forse non farà rimpiangere l'assenza della levatrice. La giovane Lola, interpretata da Lucia Margò, avrà una grande somiglianza estetica e caratteriale con Pepa, tanto che farà pensare ai telespettatori che non si tratti di una casualità. Questo succederà in Italia fra ...

Il Segreto - Spoiler al 6 aprile : Antolina uccide don Amancio e aggredisce la Laguna : Appuntamento con le anticipazioni delle prossime puntate della soap Il Segreto che riguarderanno nello specifico ciò che accadrà a Puente Viejo da domenica 31 marzo 2019 a sabato 6 aprile 2019. Anche negli episodi in onda la prossima settimana, vi saranno clamorosi colpi di scena, come l’assassinio di don Amancio per mano di Antolina, con quest'ultima che tenterà di uccidere anche Elsa. Perplessità invece per lo strano atteggiamento di Raimundo ...

Il Segreto - Spoiler spagnoli : Lola affascina Prudencio - Fernando ha una nuova fiamma : Nuovi colpi di scena per coloro che seguono lo sceneggiato Il Segreto, prodotto da Atresmedia Televisión in collaborazione con Boomerang TV. La serie televisiva, che di recente ha compiuto 8 anni di trasmissione, continua ad ottenere un grande successo. Sul sito 'Culture en serie' è stato svelato in anteprima ciò che accadrà nei prossimi episodi spagnoli. Le anticipazioni rivelano che tre nuovi personaggi porteranno una ventata di novità a ...

Spoiler Il Segreto : Isaac si allontana da Elsa dopo una rivelazione di Antolina : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera spagnola che ogni giorno conquista sempre più consensi sulle reti Mediaset. Le anticipazioni delle puntate trasmesse tra qualche settimana su Canale 5, svelano che Isaac comincerà a dubitare di Elsa, dopo aver scoperto la verità sul suo internamento in manicomio. Il Segreto anticipazioni: Isaac dubita di Elsa La rivelazione di Antolina sul passato di Elsa scombussolerà non poco ...

Una Vita - Spoiler dal 31 marzo : Adela e Olga uccise - Arturo isolato dai vicini : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra campione di ascolti di Canale 5. Le anticipazioni dal 31 marzo al 6 aprile svelano che Acacias 38 sarà teatro delle uscite di scena di Adela e Olga mentre ci sarà aria di crisi tra Maria Luisa e Victor a causa di una lettera di Juliana. Una Vita: Adela e Olga muoiono Il complice di Belarmino si presenterà in tribunale dove scagionerà Antonito (Alvaro Quintana) ...

Una Vita - Spoiler fino al 6 aprile : Ursula uccide Olga con una coltellata : Gli spoiler della soap opera Una Vita, che riguardano gli episodi che verranno trasmessi da domenica 31 marzo a sabato 6 aprile, come sempre riservano tantissime novità per i fan. Antoñito verrà scagionato grazie all'uomo che aveva intimidito i Palacios e assalito Felipe. Intanto, Ursula ricatterà Samuel, che cederà subito al volere della donna. Inoltre, per salvare la Vita di Blanca, l'uomo brucerà la confessione di Jaime, che poteva essere ...

Una Vita Spoiler iberici : Ramon rimane ad Acacias 38 per aiutare Felipe : Le anticipazioni spagnole di Una Vita, in onda da lunedì 25 a venerdì 29 marzo, svelano che Ramon deciderà di aiutare il suo amico Felipe, mentre Telmo scoprirà la verità su Mateo. Infine Bellita cercherà un pretendente per la figlia. Una Vita anticipazioni: Ramon resta ad Acacias 38 per Felipe Eduardo sospetterà che la moglie Lucia sia triste per la partenza di Telmo. Carmen, invece, confesserà di credere nell'innocenza di Ramon, tanto da ...

Spoiler Il Segreto : Isaac scopre che Elsa è stata in una clinica psichiatrica in passato : Le trame della serie televisiva di origini spagnole “Il Segreto” sono sempre più avvincenti. Negli episodi che verranno trasmessi su Canale 5 tra qualche settimana, Antolina (Maria Lima) diventerà ancora più malvagia. La new entry per far allontanare una volta per tutte il marito Isaac Guerrero (Ibrahim Al Shami) da Elsa Laguna (Alejandra Meco), arriverà a fargli una spiazzante rivelazione. L’ex ancella dirà al consorte che la sua ex fidanzata ...

Spoiler Una Vita questa settimana : Blanca minacciata di morte - Samuel affronta Ursula : Eccoci con il consueto spazio incentrato sulle trame della telenovela iberica “Una Vita” nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra. Gli episodi italiani in onda la settimana prossima, si preannunciano ricchi di colpi di scena. Gli Spoiler svelano che la diabolica Olga Dicenta, dimostrerà ancora una volta di non aver rinunciato a vendicarsi, dato che dopo essere stata mollata da Diego Alday, minaccerà di morte la sorella Blanca. Samuel invece, ...

Spoiler U&D - Gian Battista spinge una collaboratrice della De Filippi e viene cacciato : Gian Battista Rozza del Trono Over di Uomini e Donne ha fatto nuovamente perdere le staffe alla padrona di casa, Maria De Filippi. Ricordiamo che circa un mese fa era stato al centro di una polemica, per essersi accordato con Claire, dama del parterre femminile. Le immagini dei due che decidevano il comportamento da tenere in studio, sono state mandate all'opinionista Gianni Sperti e, poi, trasmesse in studio. La De Filippi, però, non se l'ha ...

Trono over Spoiler - Maria caccia Gianbattista : ha dato uno spintone ad una collaboratrice : L'ultima registrazione del Trono over di Uomini e Donne di ieri ha visto l'eliminazione dal programma del cavaliere Gianbattista. Nelle ultime settimane, l'uomo aveva fatto parlare molto di sé a causa di un presunto accordo con la dama Claire. Nelle scorse puntate era infatti stato mostrato un video fatto pervenire alla redazione da un fan di U&D, che mostrava i due mettersi d'accordo sulle cose da dire sul loro percorso. Il filmato in ...