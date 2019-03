Spoiler Beautiful | puntate americane | Flo potrebbe essere figlia di Eric Forrester

Beautiful - Spoiler fino al 6 aprile : Sally e Wyatt si baciano : Gli spoiler della nota soap opera americana Beautiful, che riguardano le puntate in onda da domenica 31 marzo a sabato 6 aprile, come tutte le settimane riservano tante curiosità. Negli episodi trasmessi la prossima settimana, Liam e Hope, dopo una lunga discussione, si lasceranno definitivamente: la donna si renderà conto che la scelta dell'uomo è legittima, ma ne sarà comunque molto addolorata e rammaricata. Intanto Wyatt e Sally sceglieranno ...

Beautiful - Spoiler : Steffy torna con il padre di sua figlia ma viene ricattata da Bill : Nelle prossime puntate della soap Beautiful, in onda da domenica 24 marzo a sabato 30 marzo 2019, ci saranno importanti novità riguardanti le famiglie Spencer e Forrester. Stando alle anticipazioni, Liam e Steffy dopo la nascita della piccola Kelly decideranno di tornare a vivere insieme e progetteranno di sposarsi nuovamente. La loro felicità verrà però messa alla prova ancora una volta da Bill, il quale minaccerà Steffy di denunciare la madre ...

Beautiful - Spoiler Usa : Caroline perde la vita a causa di una trombosi : Continui colpi di scena attendono i fan della soap Beautiful che, stando alle anticipazioni delle puntate trasmesse in America, vedranno la prematura scomparsa di Caroline Spencer, la nipote di Bill. Da quanto si apprende infatti, il personaggio interpretato da Lindsay Godfrey morirà a causa di una trombosi: infatti la tragica notizia verrà comunicata proprio da Thomas alle famiglie Forrester e Spencer, dopo essere tornato a Los Angeles con il ...

Beautiful - Spoiler 16-17 marzo : nasce Kelly - Liam e la Forrester si baciano : Dopo la brutta caduta Steffy è stata portata d'urgenza all'ospedale, dove i medici hanno ritenuto opportuno ricorrere al parto prematuro per far nascere la creatura che portava in grembo. Le condizioni della piccola Kelly erano all'inizio seriamente compromesse, al punto che è stato necessario intervenire immediatamente. Dopo un bel po' di agitazione e sgomento, Steffy è finalmente riuscita a dare alla luce la sua bambina. Liam è stato tutto il ...

Beautiful - Spoiler prossima settimana : Liam lascia Hope e sceglie di tornare con Steffy : Nuovo appuntamento con le anticipazioni della soap americana Beautiful relative alle puntate che andranno in onda in Italia da domenica 17 marzo a sabato 23 marzo. Grandi novità per la famiglia Forrester, allietata dalla notizia della nascita della figlia di Liam e Steffy. La piccola Kelly, venuta alla luce con qualche settimana di anticipo, è in buona salute e ha reso i neo genitori felicissimi. I due sembrano riavvicinarsi, tanto che Liam ...

Beautiful - Spoiler del 13 marzo : Steffy cade ed entra in travaglio - paura per la bambina : Una nuova e avvincente puntata della soap Beautiful attende gli affezionati telespettatori anche mercoledì 13 marzo e dove stando alle anticipazioni, vedremo un clamoroso colpo di scena riguardante Steffy. La giovane Forrester, stanca delle continue pressioni di Bill, lo caccerà in malo modo da casa sua e subito dopo, agitata per quanto accaduto con il magnate, inciamperà e cadrà rovinosamente a terra. Sembra che un nuovo dramma stia per ...

Spoiler americani Beautiful : Flo vuole confessare a Hope che Phoebe è sua figlia : Nelle puntate di Beautiful attualmente in onda in America, di cui non si conosce la data della messa in onda in Italia, Flo sta avendo dei sensi di colpa nei confronti di Hope e più di una volta voleva rivelarle tutta la verità circa sua figlia Beth, che lei crede essere morta. La storia infatti si sta complicando, ma la figlia di Reese, Zoe, vuole che tutti resti esattamente com’è. Anticipazioni Beautiful: Reese scappa da Los Angeles Come forse ...

Beautiful Spoiler 9-10 marzo : Wyatt fa annullare le nozze e Liam vede la Forrester : Sabato 9 e domenica 10 marzo andranno in onda altri due nuovi episodi della soap opera americana Beautiful. Nel corso di questi due giorni assisteremo ad un colpo di scena inaspettato. Finalmente è giunto il giorno del matrimonio tra Hope e Liam; Wyatt, però, avrà la brillante idea di interrompere le nozze per trascinare Liam in disparte e raccontargli tutta la verità su Steffy e Bill. Le nozze verranno, dunque, annullate e Liam si allontanerà ...