Sorpreso con l' auricolare durante l' esame di teoria della patente

Operaio Sorpreso dai carabinieri mentre si apparta con una donna durante il turno : Condannato a Palermo un operatore ecologico di 64 anni. Per concedersi quella mezz'ora di piacere aveva falsificato l'orario...

Milano : Sorpreso con marijuana e 3mila euro - arrestato in stazione Centrale : Milano, 23 mar. (AdnKronos) - Un 24enne originario del Gambia è stato arrestato ieri pomeriggio, dagli agenti della polizia ferroviaria in servizio nella stazione di Milano Centrale, perché sorpreso con 153 grammi di marijuana, suddivisi in 18 sacchetti. Nascosti nel cappotto, sono stati trovati 3mi

Breaking Bad a Olbia : professore Sorpreso con 20 chili di droga : Come il protagonista della serie televisiva americana, il docente aveva marijuana nascosta sotto una catasta di legno in auto, cocaina a casa

Colpisce il fidanzato con una spada e chiama la polizia : “L’ho Sorpreso mentre molestava mia figlia” : John Lawarren Williams, un uomo di venticinque anni, è stato arrestato dalla polizia della Georgia. Il giovane deve rispondere di abusi su minori: la fidanzata lo ha sorpreso mentre molestava la figlioletta di cinque anni.Continua a leggere

Vittoria - arrestato 45enne albanese - Sorpreso con cocaina e soldi : Vittoria - Nella notte di oggi i Carabinieri della Compagnia di Vittoria, nell'ambito di uno specifico servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, predisposto fra i ...

Milano : Sorpreso in Stazione Centrale con droga nelle tasche - arrestato : Milano, 14 mar. (AdnKronos) - Nascondeva in tasca droga, che tentava di spacciare all'interno della Stazione Centrale di Milano. Per questo un 33enne originario del Sudan,con precedenti, è stato arrestato dalla polizia. Gli agenti della squadra di polizia giudiziaria della polfer, impegnati negli ab

Google Pixel 3 Lite XL Sorpreso su Geekbench con una “vecchia” conoscenza - lo Snapdragon 625 : Il noto portale Geekbench ha sorpreso a fare un giro il presunto Google Pixel 3 Lite XL equipaggiato con lo Snapdragon 625 di Qualcomm e 3 GB di RAM L'articolo Google Pixel 3 Lite XL sorpreso su Geekbench con una “vecchia” conoscenza, lo Snapdragon 625 proviene da TuttoAndroid.

Prete Sorpreso in auto con bambina condannato a 4 anni e 4 mesi a Prato : Quando, lo scorso luglio, fu sorpreso in auto con i pantaloni abbassati e una bimba di 10 anni tentò di difendersi dicendo che era stata lei a prendere l’iniziativa. È stato condannato a quattro anni e quattro mesi di reclusione don Paolo Glaentzer, accusato di violenza sessuale. Questa la sentenza al termine del giudizio, con rito abbreviato, svoltosi davanti al giudice per l’udienza preliminare di Prato che ha stabilito anche un ...

Pedofilia : condannato a 5 anni di carcere don Paolo Glaentzer. Sorpreso in auto con bimba di 10 anni : La sentenza, emessa con rito abbreviato, prevede anche un risarcimento di 50mila euro per la vittima. Don Paolo Glaentzer era stato Sorpreso nella sua automobile con una bambina di soli dieci anni. Con gli inquirenti tentò di difendersi dicendo: "Credevo ne avesse almeno 14/15".Continua a leggere

Como : Sorpreso con 25 grammi di cocaina - arrestato : Milano, 2 mar. (AdnKronos) - Un uomo di 28 anni, cittadino marocchino irregolare in Italia, è stato sorpreso a Cabiate, in provincia di Como, con 25 grammi di cocaina. I carabinieri della tenenza di Mariano Comense gli hanno trovato addosso la droga già suddivisa in 33 dosi per lo spaccio. Nelle tas

Gabriel Garko Sorpreso con un anello sospetto : si pensa ad un nuovo amore : Gabriel Garko, dopo aver messo la parola fine alla storia con Adua Del Vesco, si è concesso una vacanza insieme al suo amico di sempre Gabriele Rossi. In queste ore a far discutere sul sex symbol è un anello sospetto comparso sull'anulare dell'attore. L'attore è stato paparazzato dai fotografi della rivista di cronaca rosa Spy in compagnia di uno storico amico. Da subito l'attenzione si è focalizzata sull'anello sfoggiato da Gabriel Garko. La ...

Emma Marrone ferma il concerto : «Pensavo stesse morendo qualcuno» - ma ciò che è accaduto ha Sorpreso i fan : Momento di tensione, Emma Marrone ferma il concerto. Uno show a 360 gradi quello di Emma Marrone ieri a Reggio Calabria. E durante il concerto non sono mancati momenti concitati, di commozione e amore. L’Essere Qui Tour – Exit Edition della cantante salentina è iniziato a Bari due giorni fa e la sua seconda tappa ha regalato diversi spunti. Tra questi anche un momento di panico, con Emma Marrone che ha interrotto il concerto e, spaventata, ...

Google Maps colpisce ancora : uomo Sorpreso a fare qualcosa di sconveniente in pubblico : È questa l'ultima fotografia "imbarazzante" che è finita su Google Maps : arriva dal Messico e sta facendo il giro del mondo online . Il viso dell'uomo è stato chiaramente sfocato per scelta di ...

