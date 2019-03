Sorprese di Slovenia | dal vino arancione all' olio d’oliva | invito nella Valle del Vipava

huffingtonpost

(Di venerdì 29 marzo 2019) Destinazione, o meglio "Vigneto",del, mezz'ora d'auto da Trieste, due ore da Venezia, un'ora da Ljubljana, paradiso di vini naturali che la rinomata rivista Decanter ha classificato (tre in particolare realizzati in modo tradizionale) tra i migliori vini naturali del mondo. Una delle più grandi eccellenze delladelè proprio la sua ricca varietà di vini.Qui prosperano i classici come il Merlot, il Sauvignon, la Ribolla, il Cabernet sauvignon e la Malvasia. Ma la vera particolarità sono le antiche varietà locali che devono la loro nuova vita alla cura e la conoscenza dei produttori locali. La più apprezzata è la varietà autoctona Zelèn, mentre agli agricoltori piace coltivare anche la Pinela. In piccole quantità si trovano anche varietà locali come Klarnica, ...

