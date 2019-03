Sondaggio PiazzaPulita | Matteo Salvini e Giorgia Meloni al governo insieme? Le

Sondaggio Index Research per Piazzapulita : addio M5s - quanti punti ha perso in una settimana : La "prova del tracollo". A Piazzapulita il dramma di Luigi Di Maio e del M5s. Il Sondaggio di Index Research mandato in onda da Corrado Formigli giovedì sera nel talk politico di La7, infatti, fotografa la settimana disastrosa dei 5 Stelle, passati dal 21,3% del 14 marzo al 20,4% attuale. Di contro,

PiazzaPulita - il Sondaggio su Matteo Salvini e il caso Diciotti : percentuali bulgare per il leghista : Un sondaggio che equivale a un mezzo plebiscito per Matteo Salvini. In questo caso non si tratta delle intenzioni di voti e di quel che potrebbe ottenere la Lega alle urne: si tratta soltanto del ministro dell'Interno. E del caso Diciotti. Le cifre sono quelle di Index Research snocciolate nell'ulti