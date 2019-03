Sondaggi | quel 52% che vuole che il governo Conte vada avanti nonostante i media

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2019) “Quando cade il” e “quanto tempo occorre al M5S per implodere” sono le domande ritornello più gettonate da tutti i conduttori fotocopia che si alternano e succedono da una rete all’altra per “intervistare” ospiti che con qualche rara eccezione gli fanno da specchio e gareggiano nel vaticinare e nell’auspicare il verificarsi di entrambi gli eventi senza essere in grado di tratteggiare in modo credibile conseguenze e scenari attendibili, e possibilmente preferibili all’esistente. Alle domande che sottintendono un innibile desiderio si accompagnala più accorata: ma come spiega che ilabbia ancora, almeno secondo i, il consenso del 52% degli italiani?A guardare in modo più dettagliato le intenzioni di voto nei confronti dei principali partiti nell’arco di una manciata di giorni, con lo sguardo ...

