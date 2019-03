Sondaggi | Lega prima Centrodestra unito sfiora maggioranza assoluta

Sondaggi europee - terza proiezione del Parlamento : Lega in testa con 32 - 2%. Pd raggiunge M5S : A due mesi dalle elezioni che si terranno il prossimo 26 maggio, il Parlamento ha pubblicato oggi la terza serie di proiezioni sulla composizione del prossimo Parlamento europeo: Lega primo partito con il 32,2%; il M5S si attesterebbe al 20,9%; mentre il Pd arriverebbe a quota 20,6%. Superano la soglia di sbarramento anche Forza Italia e Fratelli d'Italia.Continua a leggere

Sondaggi elettorali : si ferma la Lega di Salvini - cresce (di poco) il M5s. In Europa recupera terreno il Pd di Zingaretti : Cala (di poco) la Lega, cresce (di poco) il Movimento 5 Stelle. È quanto riporta il Sondaggio settimanale di Index Research per Piazza Pulita, su La7. Per l’istituto guidato da Natascia Turato, il Carroccio registra un meno 0,3 per cento, attestandosi al 28 marzo al 34,5% contro il 34,8% della scorsa settimana. Il M5s, invece, negli ultimi sette giorni cresce dello 0,2 per cento, passando dal 20,4 al 20,6 per cento. Il lieve aumento, ...

Sondaggi elettorali EMG - la Lega cresce di quasi un punto : Sondaggi elettorali EMG, la Lega cresce di quasi un punto La Lega veniva posta da EMG insolitamente bassa nelle proprie rilevazioni rispetto a quanto la stimavano gli altri istituti. Con l’ultimo dei suoi Sondaggi elettorali il livello del partito di Salvini si alza e si avvicina alla media. crescendo del 0,9% in una settimana e portandosi al 31,8% A rimetterci come sempre il Movimento 5 Stelle, che dopo l’ennesima sconfitta ...

Sondaggi elettorali Index : nessun effetto Basilicata per la Lega : Sondaggi elettorali Index: nessun effetto Basilicata per la Lega La vittoria in Basilicata non ha avuto alcun effetto benefico sul consenso della Lega. Secondo l’ultimo Sondaggio Index Research per Piazza Pulita, il Carroccio, anziché crescere, cala dello 0,3% al 34,5%. Salvini si può però consolare con la legittima difesa che ieri è diventata legge grazie al via definitivo del Senato. “È un bellissimo giorno per gli ...

Sondaggi europee - Lega e M5s in calo : il Pd supera i Cinque Stelle : Gli ultimi Sondaggi evidenziano il sorpasso del Pd al Movimento 5 Stelle in vista delle elezioni europee di maggio. Sono in calo sia i Cinque Stelle che la Lega, pur rimanendo nettamente il primo partito. In ripresa, invece, il Pd che dopo le primarie e l'elezione di Zingaretti sta guadagnando terreno sugli altri partiti.Continua a leggere

Sondaggio di Fabrizio Masia - trionfo sovranista : Lega e Fratelli d'Italia crescono ancora : La Lega cresce ancora mentre il Movimento 5 stelle perde di settimana in settimana sempre più voti. Secondo quanto rivela un Sondaggio di Emg di Fabrizio Masia per Agorà, su Raitre, Matteo Salvini stacca di dieci punti percentuali i Cinque stelle di Luigi Di Maio. Il 31,8 per cento infatti voterebbe

Sondaggio Agorà/Emg Acqua : Lega al 31 - 8% - M5s in calo al 22 - 9% : Se si votasse oggi la Lega sarebbe il primo partito, con il 31,8% (+0,9% rispetto alla settimana scorsa), seguita da M5s con il 22,9% (-0,5%): è quanto rileva il sondaggio EMG Acqua presentato ad Agorà su Raitre. In totale le intenzioni di voto dei partiti di governo raggiungono il 54,7%, in crescita dello 0,4% rispetto alla scorsa settimana. In discesa la percentuale complessiva per le opposizioni di centrodestra (-0,4% rispetto a settimana ...

Sondaggi elettorali Demopolis : Lega e M5S - litigare non porta voti : Sondaggi elettorali Demopolis: Lega e M5S, litigare non porta voti Dopo la Tav, ora anche le stime sul Pil dividono Lega e Movimento 5 Stelle. Ieri il Centro Studi di Confindustria ha affermato che nel 2019 la crescita dell’Italia sarà pari allo zero. A destare preoccupazione sono l’arresto dei consumi e degli investimenti. Ma mentre Salvini ostenta tranquillità (“i gufi saranno smentiti”) Luigi Di Maio fa sue le ...

Sondaggi elettorali Noto : Lega in calo - stabili Pd e M5S : Sondaggi elettorali Noto: Lega in calo, stabili Pd e M5S L’ultimo Sondaggio Noto per Cartabianca andato in onda martedì 26 marzo rileva un quadro politico abbastanza stazionario. Nonostante la sconfitta in Basilicata, nè Movimento 5 Stelle nè Partito Democratico registrano un calo dei rispettivi consensi. Entrambi rimangono appaiati al 21%. Il centrosinistra fa comunque un piccolo passo in avanti grazie alla crescita di mezzo punto di ...

Sondaggi SWG : sorpresa M5S che torna a crescere - Lega e Partito Democratico sono in calo : Il Movimento 5 Stelle del vicepremier Di Maio starebbe risalendo la china, mentre la Lega di Salvini e il Partito Democratico di Zingaretti starebbero indietreggiando. E' quanto emerge dall'ultimo Sondaggio politico effettuato dell'istituto di ricerca Swg commissionato da Enrico Mentana e dal suo entourage per il Tg La7. Tale rilevazione statistica è datata 25 marzo ed è stata compiuta nei giorni compresi dal 20 al 24 marzo. Inoltre è stata ...

Sondaggi politici/ Elezioni Basilicata - boom Lega : Salvini 'mangia' 30% di voti M5s : Sondaggi politici, flussi elettorali dopo le Regionali in Basilicata e Ius Soli: Salvini 'mangia' il 305 di voti M5s, 50% con la Lega sulla cittadinanza

Sondaggi Europee - la Lega frena ma resta prima. Prosegue il duello M5s-Pd. E la sinistra sarebbe senza seggi a Bruxelles : Pd e M5s ancora appaiati, ma non oltre il 21 per cento. La Lega in calo sensibile, ma ancora prima con ampio distacco. Le variazioni nel Sondaggio settimanale di Swg per il TgLa7 sembrano scosse di assestamento dopo le tendenze tracciate nelle ultime settimane, per i Cinquestelle in calo (e più di un indizio è emerso anche alle elezioni regionali in Sardegna e Basilicata) e per il Pd in ripresa rispetto alla crisi coincisa con le elezioni ...