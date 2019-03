Sofia Goggia a Libero | Adesso cambio stile L' obiettivo? Vincere a Cortina

VIDEO Sofia Goggia : “Prima le Coppe di specialità - poi la Generale. Vorrei chiudere la carriera con le Olimpiadi 2026 a Cortina” : MILANO – Tra le tante stelle presenti ieri in occasione del Media Day organizzato dalla FISI a chiusura della stagione degli sport invernali non poteva di certo mancare Sofia Goggia. La discesista bergamasca ha iniziato in salita il 2019 a causa della frattura del malleolo che l’ha tenuta lontana dalle piste fino a fine gennaio, ma ha dimostrato una volta di più di essere un’assoluta fuoriclasse conquistando subito podi e ...

Sci alpino - Risultati Campionati Italiani 2019 : Nadia Fanchini sorprende Nicol Delago e Sofia Goggia in discesa! : Grazie ad una prova superlativa Nadia Fanchini si è laureata campionessa italiana di discesa libera, nel corso dei Campionati Assoluti che si stanno disputando a Falcade/Passo San Pellegrino. La sciatrice nata a Lovere, infatti, ha dominato la scena, chiudendo con il tempo di 1:14.47, rifilando oltre un secondo a tutte le rivali e dimostrando di avere completato la gara perfetta. Al secondo posto troviamo Nicol Delago, ma con un distacco di ben ...

Sci alpino - Campionati Italiani 2019 : Sofia Goggia vola nella prova della discesa libera : Sofia Goggia mette subito le cose in chiaro e risulta la più veloce nella prova di discesa disputata a Passo San Pellegrino in vista della gara di domani che assegnerà il titolo italiano di specialità. La bergamasca, che è a caccia del suo primo titolo nazionale in questa disciplinaa, ha completato la sua prova in 1’13″91, rifilando 25 centesimi a Francesca Marsaglia e 70 a Nicol Delago. Quarta posizione per Nadia Fanchini, con un ...

Sci alpino - Sofia Goggia : “Sogno di chiudere con una medaglia alle Olimpiadi del 2026” : Una stagione piuttosto difficile, partita con molta sfortuna (frattura del malleolo), è andata a concludersi comunque nel modo migliore, con la medaglia iridata in Super G ad Are e la vittoria in discesa a Crans Montana in Coppa del Mondo: Sofia Goggia, campionessa olimpica di discesa libera, guarda già verso il futuro. Come riportato dall’ANSA, a margine della presentazione di ‘Sport e Legalità-la Scuola in cattedra’, ...

Sport e Legalità – La Scuola in Cattedra - Sofia Goggia e Filippo Tortu testimonial del progetto : Previsto lo svolgimento di alcuni Campus formativi, riservati a tre scuole della Lombardia Giovedì 21 marzo, a Milano, alle ore 11.00, nella Sala Opportunità di Palazzo Lombardia, conferenza stampa di presentazione del progetto Regionale “Sport e Legalità – La Scuola in Cattedra“. Il progetto nasce dall’accordo siglato dalla Regione Lombardia con l’Ufficio Scolastico Regionale e le Fiamme ...

LIVE Sci alpino - SuperG femminile Soldeu 2019 in DIRETTA : Sofia Goggia cerca l’ultimo sigillo stagionale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG femminile di Soldeu, gara valevole per le Finali di Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. E’ battaglia a tre per la conquista della Coppa del Mondo di specialità con Mikaela Shiffrin che parte con i favori del pronostico forte dei suoi 300 punti all”attivo, inseguita dalla rappresentante del Liechtenstein Weirather, un po’ in calo nell’ultimo periodo (seconda con 268 ...

LIVE Sci alpino - Discesa femminile Soldeu 2019 in DIRETTA : Rebensburg in testa. Sofia Goggia e Nicole Delago ai piedi del podio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa femminile di Soldeu, gara valevole per le Finali di Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Per quanto riguarda il titolo di specialità i giochi sembrano quasi fatti visto che Nicole Schmidhofer ha novanta punti di vantaggio nei confronti della connazionale Ramona Siebenhofer, che può solo vincere e poi sperare in uno zero da parte della compagna di squadra per effettuare un clamoroso ...

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa femminile di Soldeu, gara valevole per le Finali di Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Per quanto riguarda il titolo di specialità i giochi sembrano quasi fatti visto che Nicole Schmidhofer ha novanta punti di vantaggio nei confronti della connazionale Ramona Siebenhofer, che può solo vincere e poi sperare in uno zero da parte della compagna di squadra per effettuare un clamoroso ...

Sci alpino - Finali Coppa del Mondo Soldeu 2019 : Sofia Goggia punta alla vittoria in discesa : Ultima discesa della stagione per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Per quanto riguarda il titolo di specialità i giochi sembrano quasi fatti visto che Nicole Schmidhofer ha novanta punti di vantaggio nei confronti della connazionale Ramona Siebenhofer, che può solo vincere e poi sperare in uno zero da parte della compagna di squadra per effettuare un clamoroso sorpasso. Una vittoria, però, che è il grande obiettivo di Sofia Goggia. Da ...

Sci alpino - Sofia Goggia : “Prova discreta - domani darò il meglio”; Federica Brignone : “Ho tanta voglia di far bene” : Stephanie Venier ha vinto la seconda prova della discesa femminile di Soldeu, valida per le Finali di Coppa del Mondo di sci alpino. L’austriaca si è imposta con il tempo di 1’31”48, precedendo ben due azzurre. Infatti al secondo e terzo posto si sono classificate Nadia Fanchini e Sofia Goggia, staccate rispettivamente di 25 e 77 centesimi, quest’ultima in grande evidenza nella giornata di ieri mentre oggi si è potuta ...

Sci alpino - Prova discesa femminile Soldeu 2019 : miglior tempo per Stephanie Venier. Seconda e terza Nadia Fanchini e Sofia Goggia : Stephanie Venier ha vinto la Seconda Prova della discesa femminile di Soldeu. L’austriaca si è imposta con il tempo di 1’31”48, precedendo ben due azzurre. Infatti al secondo e terzo posto si sono classificate Nadia Fanchini e Sofia Goggia, staccate rispettivamente di 25 e 77 centesimi. Buona Prova anche per le tedesche, visto che in quarta posizione ha chiuso Kira Weidle (+0.79), che ha preceduto la connazionale Michaela Wenig ...

Sci alpino - miglior tempo di Sofia Goggia nella prima prova di discesa a Soldeu : quarta la Brignone : Goggia sfreccia subito nella prima prova di discesa femminile a Soldeu. Bene anche Brignone, quarta Sofia Goggia ha realizzato il miglior tempo nella prima prova cronometrata della discesa femminile delle finali di Coppa del mondo ad Andorra. La campionessa olimpica di specialità ha concluso con il tempo di 1’32″65 e precede di 69 centesimi Tina Weirather e Michaela Wenig, seconde a pari merito. Molto bene anche Federica ...