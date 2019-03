Sicurezza auto | la Volvo condivide 60 anni di dati raccolti

Le autorità britanniche contro Huawei : nuovi dubbi sulla Sicurezza delle apparecchiature per le reti 5G : Nuovo affronto a Huawei per questioni di sicurezza, ma stavolta non provengono dagli Stati Uniti. È piuttosto il governo britannico a mettere in luce delle importanti vulnerabilità nel software delle apparecchiature 5G dell'azienda. L'articolo Le autorità britanniche contro Huawei: nuovi dubbi sulla sicurezza delle apparecchiature per le reti 5G proviene da TuttoAndroid.

Sicurezza in auto : dal 2022 possibile obbligo scatola nera e alcolblock : Potrebbe entrare in vigore a maggio 2022, la direttiva del Parlamento Europeo che potrebbe rivoluzionare il mondo dell'automotive con la possibile introduzione, su auto, furgoni e mezzi pesanti di nuova immatricolazione di una serie di dispositivi come scatola nera , regolatori di velocità , frenata ...

Sicurezza autostrade A24/A25 Marsilio incontra vertici Strada dei Parchi : L'Aquila - Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha ricevuto questa mattina a Palazzo Silone i vertici di Strada dei Parchi: la società per azioni che gestisce le autostrade abruzzesi A24 e A25. La delegazione era formata da Alfonso Toto, presidente di "Toto Costruzioni Generali", Cesare Ramadori, amministratore delegato di Strada dei Parchi Spa e Mauro Fabris, vice presidente del Cda di Strada dei Parchi Spa. ...

Grazie Volvo – 60 anni di Sicurezza in auto : dalle cinture a tre punti alla tutela delle donne : La sicurezza è da sempre il principio che guida le azioni di Volvo, è per questo che la casa svedese condivide le proprie conoscenze maturate in 40 anni di ricerca attraverso una ‘biblioteca’ digitale accessibile a tutti i costruttori al fine di rendere tutte le auto più sicure Il Volvo Studio Milano è stato teatro di un grande evento dedicato alla sicurezza, da sempre il valore principale del marchio Volvo. L’occasione è stata la ...

ADAS - dal 2022 scatta l’obbligo in Europa sulle auto nuove. Aumenta la Sicurezza : Un traguardo, un po’ come l’obbligo di indossare le cinture di sicurezza, datato 2006, o quello di equipaggiare le auto di dispositivi elettronici come ABS ed ESP (antibloccaggio freni e stabilizzatore elettronico), indispensabili per legge rispettivamente dal 2004 e dal 2011: allo stesso modo, l’adozione obbligatoria di sistemi di ausilio alla guida, noti come ADAS, sarà una pietra miliare per la sicurezza degli automobilisti. Nel vecchio ...

Stazione Tiburtina - i residenti 'Spostamento ad Anagnina?' autostazione vitale per la Sicurezza della zona' : Il Corriere della sera ha oggi evidenziato i recenti fatti di cronaca e la lunga serie di arresti alla Stazione dei pullman 'L'autoStazione Tibus - informa il Comitato Cittadini Stazione Tiburtina in una nota diffusa attraverso la propria pagina Facebook - è ...

Nissan : il futuro più prossimo non è la guida autonoma ma la realtà aumentata che aiuta la mobilità in Sicurezza : Nissan: il futuro è la realtà aumentata Nissan e DOCOMO: al via i test su strada della tecnologia Invisible-to-Visible con il 5G Nella prima prova su strada del sistema Invisible-to-Visible (I2V) a bordo ci saranno anche gli assistenti virtuali sotto forma di avatar 3D YOKOSUKA, Giappone (12 marzo 2019) – Nissan e NTT DOCOMO, INC. portano la tecnologia Invisible-to-Visible di Nissan su un veicolo in movimento in una prova su strada, ...

Tappetini auto : come scegliere i migliori - tra personalizzazione e Sicurezza : Abbiamo visto di recente come, in Italia, l’automobile rappresenti una delle voci di spesa che maggiormente pesano sul bilancio di milioni di famiglie. Nonostante la continua diffusione di piattaforme dedicate alla mobilità condivisa, l’auto rappresenta un bene di cui la maggior parte delle persone non riesce ancora a fare a meno. Ma al tempo stesso si tratta di una voce di spesa che tra manutenzione, riparazione, carburante, ...

Sicurezza viadotti autostrada - indagati vertici Strada dei Parchi : Pescara - I vertici di Strada dei Parchi, società della Toto Holding Spa, sono indagati dalla Procura di Pescara nell'ambito dell'inchiesta, condotta dal sostituto Luca Sciarretta, sulle condizioni di Sicurezza dei viadotti, lungo l'autoStrada A25, nel territorio di competenza della Procura di Pescara. Nei giorni scorsi le parti, alla presenza dei carabinieri forestali, hanno compiuto dei sopralluoghi nei pressi dei viadotti ...

Sicurezza : Relazione intelligence 2018 - Daesh può ispirare attacchi in Europa - suggerendo autori e modi : Roma, 28 feb 11:32 -, Agenzia Nova, - La Relazione annuale dell'intelligence sulla politica dell'informazione per la Sicurezza 2018 riferisce che "nonostante la perdita di territorio,..., Rin,

Revisioni auto - in calo la spesa nel 2018 : 2 - 92 mld - -1 - 8% - . Campanello d'allarme Sicurezza : ROMA - Secondo quanto emerge dai dati di uno studio dell' Osservatorio autopromotec , nel 2018 gli italiani hanno speso 2.92 miliardi di euro per revisionare le proprie auto presso le officine private ...

Sicurezza in auto - gommisti abusivi sotto la lente dei controlli della Polizia : ... ma troppo spesso non prestano costante attenzione alla loro corretta manutenzione, dimenticando il ruolo strategico degli pneumatici per la Sicurezza stradale ma anche per l'economia di esercizio. ...

Ci sono 30 persone indagate per aver dato autorizzazioni per lunapark senza verifiche di Sicurezza : È un corso in tutta Italia una vasta operazione dei carabinieri nell’ambito di un inchiesta collegata al rilascio di oltre mille codici identificativi ed autorizzazione per attrazioni e giostre da lunapark dopo il pagamento di tangenti e senza che avvenissero le