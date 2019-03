Siccità Emilia Romagna | il CER non può sopperire da solo alla crisi idrica

Siccità - Coldiretti Emilia Romagna : “come nel 2017 uno degli anni peggiori del secolo” : La Siccità è un problema tangibile e sempre attuale della nostra penisola ed anticamera di gravi ripercussioni sul commercio, come nel caso dell’ Emilia Romagna che in questi giorni esce malamente dall’esame della Coldiretti regionale. La situazione del Po infatti è ai minimi annuali, anche più del periodo dello scorso ferragosto. Secondo l’analisi basata su dati Arpae, a Borretto, in provincia di Reggio Emilia , la portata del ...

Agricoltura - Emilia Romagna : “Per Arpae siamo in Siccità moderata” : Acqua osservata speciale in Emilia-Romagna. Anche se è presto per creare allarmi, le temperature al di sopra della media stagionale e le scarse piogge invernali, mostrano che siamo in una fase di siccità moderata. Il cambiamento climatico è già in atto e ha un forte impatto sul settore agricolo, che tenderà ad accentuarsi nel futuro. E per fare il punto sullo stato delle risorse idriche si è riunita oggi, in Regione, la Consulta agricola ...